Grotere projecten, nieuwe klanten en een toenemende vraag naar uitgebreide dienstverlening waren drie jaar geleden voor het bedrijf Assink & Schipholt, onderdeel van de Baas Groep, aanleiding om te verhuizen naar een ruimer pand. Sindsdien wordt continu geïnvesteerd in de nieuwste machines en automatisering van bedrijfsprocessen om de groei te versnellen en de marktpositie verder te versterken.

ieuwGezonde groei dankzij up-to-date machinepark en automatisering

Grote stappen op het gebied van kwaliteit en schaalgrootte moeten de groei voor de komende jaren veiligstellen. ‘Daarom zijn we bezig met deze versnellingsstap om te professionaliseren, als bedrijf groter te worden en onze technische mogelijkheden uit te breiden’, aldus Arne Bartelink, sinds oktober 2024 bedrijfsleider van Assink & Schipholt. ‘Want als je de klant beter wilt bedienen, kun je niet zonder schaalgrootte in machines, gebouw en personeel.’

Op dit moment staan er in Hengelo één lasersnijmachine en één buizenlaser. ‘Ik kijk al naar een tweede lasersnijmachine en ook naar de mogelijkheden van cobots. Want we willen steeds de laatste stand van de techniek binnenhalen’, vertelt Bartelink. ‘En jaar op jaar groeien in aantal laswerkplekken hangt immers een-op-een samen met een gezonde groei en omzet.’ Deze maand wordt een nieuwe 4×2 meter lasermachine met automatische aan- en afvoer geleverd. ‘Als je in West-Europa wilt concurreren, moet je de “makkelijke” handelingen van het personeel automatiseren.’

Kwaliteit in hele keten

De dertig medewerkers van Assink & Schipholt, opgericht in 1919, houden zich voornamelijk bezig met het maken van rvs onderdelen en constructies voor de machinebouw, medische, voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie en steeds meer ook voor de elektrotechnische industrie. Dit varieert van kleine onderdelen tot complete, complexe lasconstructies zoals machineframes. In feite alles wat uit rvs, aluminium en staal gemaakt kan worden. En dat niet alleen met plaatmateriaal, maar ook met kokers en buismateriaal. Het bedrijf is zowel ISO 9001-gecertificeerd alsook ISO 3834 en NEN 1090. Bartelink: ‘De klant verlangt steeds vaker dat je kunt aantonen dat niet alleen het kwaliteitsproces maar ook het lasproces, de lasstandaarden en de laskwaliteit zelf op orde zijn.’

De andere pijler voor versnelling van de groei is automatisering van de bedrijfsprocessen, waaronder verdere digitalisering van het orderintakeproces en ordermanagementsysteem. Dit door digitale koppelingen met vaste klanten, waardoor orders bijna automatisch in het systeem worden gezet. Nu al communiceert Assink & Schipholt met allerlei klanten via portals. ‘Wij halen daar bijvoorbeeld onze orders op en sturen automatisch een orderbevestiging terug met prijzen en levertijden’, zegt Ronald Fokkink, commercieel manager bij Assink & Schipholt. ‘Die portals fungeren als centrale knooppunten waar meerdere leveranciers dezelfde taal spreken, wat leidt tot een stuk standaardisatie in werkmethoden. Dat verhoogt de snelheid en efficiëntie.’ Nu zijn er nog diverse soorten portals, maar Fokkink verwacht dat deze de komende jaren samengevoegd gaan worden. ‘Net als bij ERP-pakketten is gebeurd.’

Goede volgorde

Die digitalisering van de samenwerking gaat straks nog een stap verder als AI wordt toegevoegd. ‘Zo’n zelflerend systeem moet uiteraard eerst veel meters maken om verschillen tussen bepaalde bewerkingen te zien. Maar daarna zou het ons kunnen adviseren: deze producten kunnen we produceren en tegen deze condities aanbieden’, schetst Fokkink. ‘Daarmee kunnen we het offerteproces, en eventueel andere processen, verder automatiseren, uiteraard zonder blind offertes vanuit ons systeem te versturen. Maar als AI x procent van het werk doet en wij de overige tijd besteden aan controle en andere zaken, scheelt dat een heel stuk workload.’

Komende tijd wil Assink & Schipholt zich verder ontwikkelen, zodat het bedrijf snel kan reageren op wijzigingen en specials van klanten. In 2025 krijgt dit concreet vorm door de inzet van TIG-cobots en het verder ontwikkelen van laserlassen. ‘Daardoor kunnen we lastijden terugbrengen en komen tot een betere, constantere kwaliteit en een concurrerende prijs. Zo’n machine verdient zichzelf in enkele jaren terug’, stelt Bartelink, die ruiterlijk toegeeft dat de ambities soms het budget overstijgen. ‘Dus moeten we zaken in de goede volgorde doen en investeringen zo snel mogelijk up and running hebben, zodat deze kunnen bijdragen aan de volgende investering. Dan krijg je gezonde groei.’