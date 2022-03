EFFECT Photonics treedt toe tot de SmartTunable Multi-Source Agreement (MSA) groep

EFFECT Photonics heeft vandaag aangekondigd dat het is toegetreden tot de SmartTunable Multi-Source Agreement (MSA) groep. Deze MSA heeft tot doel gemeenschappelijke zelf-afstemmingsalgoritmen te ontwikkelen die interoperabiliteit mogelijk maken tussen de volledig C-band tunable wavelength transceivers van verschillende verkopers. Momenteel maken deze modules gebruik van propriëtaire Self-Tuning Optic (STO) schema’s die niet goed met elkaar werken.

EFFECT Photonics zal in de SmartTunable MSA samenwerken met andere marktleiders op het gebied van tunable wavelength transceivers – II-VI Incorporated en Lumentum – alsook met AT&T, ADVA, NEC, LIGHTRON en OE Solutions.

EFFECT Photonics’ CCO Harald Graber legt uit: “Zelfafstemming zal de installatie en het beheer van afstembare golflengtemodules vereenvoudigen, waardoor de servicetijd korter wordt en operators hun klanten sneller van dienst kunnen zijn. Door ons aan te sluiten bij de SmartTunable MSA-groep en de interoperabiliteit van modules te bevorderen, kunnen we self-tuning optica, en in het verlengde daarvan de DWDM-technologie (Dense Wavelength Division Multiplex), voor iedereen toegankelijker maken. Onze ervaring met het ontwikkelen van self-tuning procedures voor onze NarroWave-technologie zal ons in staat stellen een bijdrage te leveren aan de belangrijkste doelstellingen van de MSA-groep.”

EFFECT Photonics levert sterk geïntegreerde optische communicatieproducten op basis van zijn Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) optische System-on-Chip technologie. De belangrijkste technologie voor DWDM-systemen is de volledige monolithische integratie van alle fotonische componenten in één chip en de mogelijkheid om deze in volume te produceren met een hoge opbrengst tegen lage kosten. Met deze mogelijkheid voorziet EFFECT Photonics in de behoefte aan betaalbare DWDM-oplossingen die worden gedreven door de stijgende vraag naar verbindingen met hoge bandbreedte. Het hoofdkantoor van EFFECT Photonics is gevestigd in Eindhoven, Nederland, met aanvullende faciliteiten in het Verenigd Koninkrijk, de VS en Taiwan, en een wereldwijd netwerk van verkooppartners.