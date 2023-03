EFFECT Photonics, een toonaangevende ontwikkelaar van sterk geïntegreerde optische oplossingen, heeft een extra $ 40 miljoen aan financiering verkregen van een groep investeerders onder leiding van Invest-NL en Innovation Industries, samen met andere bestaande investeerders.

De nieuwe investering stelt het bedrijf in staat om productontwikkeling te versnellen en go-to-market-initiatieven te stimuleren, met name die met betrekking tot zijn geïntegreerde coherente optische productportfolio en oplossingen die voldoen aan de behoefte van de industrie aan uitsplitsing van de belangrijkste componenten voor de groeiende behoeften aan coherente optische interfaces.

“We zijn Invest-NL, Innovation Industries en onze andere bestaande investeerders dankbaar voor hun voortdurende steun en vertrouwen in de missie en producten van EFFECT Photonics”, aldus Roberto Marcoccia, CEO van EFFECT Photonics. “Deze investering positioneert ons goed om ons portfolio van geïntegreerde optische oplossingen te bevorderen die de toekomst van communicatie zullen hervormen en de status quo positief zullen verstoren.”

Gert-Jan Vaessen, Fondsmanager Deep Tech Fund bij Invest-NL – “Het Deep Tech Fund van Invest-NL is opgericht om bedrijven te ondersteunen met innovatieve, complexe technologieën gericht op toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Onze investering in EFFECT Photonics ligt binnen dat doel. We zijn erg blij om ons bestaande deep tech portfolio bedrijf EFFECT Photonics, samen met de andere aandeelhouders, te ondersteunen voor verdere groei. Het management is goed gericht op toekomstige ontwikkelingen en heeft EFFECT Photonics gepositioneerd als een tier-one business partner.”

“Innovation Industries is verheugd om onze voortdurende ondersteuning van EFFECT Photonics aan te bieden. We zijn onder de indruk van de plannen van het bedrijf voor toekomstige groei en innovatieve productportfolio, dat nieuwe gronden smeedt om het laagste vermogen per bit aan te bieden,” zei Nard Sintenie, Partner, Innovation Industries.

EFFECT Photonics is een sterk verticaal geïntegreerd, onafhankelijk bedrijf voor optische systemen dat inspeelt op de behoefte aan hoogwaardige, betaalbare optische oplossingen die worden aangedreven door de steeds toenemende vraag naar bandbreedte en snellere mogelijkheden voor gegevensoverdracht. Met behulp van onze in de praktijk bewezen digitale signaalverwerkings- en forward error correction-technologieën en ultrazuivere lichtbronnen bieden we compacte vormfactoroplossingen met naadloze integratie, kostenefficiëntie, laag vermogen en leveringszekerheid. Door gebruik te maken van gevestigde micro-elektronische ecosystemen, willen we onze producten betaalbaar en beschikbaar maken in grote volumes om de uitdagingen in 5G en daarbuiten aan te pakken, toegangsklare coherente oplossingen en cloud- en cloud edge-services.