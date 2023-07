Omdat het ontbreken van een simpel moertje een complete productiestroom kan stilleggen, is het van belang dat monteurs nooit misgrijpen als ze uit de voorraadbak het volgende moertje willen pakken. Bossard, producent van bevestigingsmiddelen en ander klein montagemateriaal, helpt zijn afnemers om de bestelprocedures en toelevering zo soepel mogelijk te laten verlopen. Sinds een jaar maakt Komax Belgium gebruik van deze slimme technologie om de inkoop van onderdelen bij Jeveka, de Nederlandse vertegenwoordiger van Bossard, te stroomlijnen. Een hele verbetering, wat inkoper Sarah Aerts betreft.

Slim voorraadbeheer met intelligente bakken en labels

Logistieke kosten spelen een serieuze rol wanneer het gaat om de ontvangst, opslag, handling en het gebruik van grote hoeveelheden verschillende (montage)producten. Jeveka in Almere is als leverancier van bevestigingsmateriaal al jaren gespecialiseerd in de ontwikkeling en implementatie van slimme toepassingen die bedrijven helpen om deze kosten te minimaliseren.

‘Randprocessen bieden vaak veel potentie voor verbetering’

Rob Koppes, Smart Factory-consultant bij Jeveka: ‘In principe richten we ons op de levering van bevestigingsmaterialen in de breedste zin van het woord. De praktijk leert dat het een voordeel is wanneer de klant zijn logistieke processen goed op orde heeft, zowel voor de klant zelf als voor ons. Dat betekent onder meer dat hij nauwkeurig weet welke producten hij nodig heeft, hoeveel van welke soort, wat er op voorraad is en wat ongeveer de doorlooptijden zijn.’

Deze informatie draagt namelijk bij aan een hoge mate van voorspelbaarheid met betrekking tot beschikbaarheid van de verschillende onderdelen, wat zeker in een assemblageproces van cruciaal belang is. Koppes: ‘Het ontbreken van het goedkoopste moertje kan er immers voor zorgen dat een montageproces volledig stil komt te liggen.’

Slimme labels

Om klanten te helpen bij het slim organiseren van hun logistieke processen rondom bevestigingsmiddelen, ontwikkelde het Zwitserse Bossard binnen zijn Smart Factory Logistics-programma eerder de SmartBin Cloud-oplossing. De producten op voorraad liggen daarbij in bakken met een geïntegreerde weegschaal, zodat op ieder moment de exacte voorraad bekend is. Intelligente software combineert deze gegevens met informatie over onder meer de doorlooptijd en geeft tijdig door aan Bossard-vertegenwoordiger Jeveka wanneer het tijd is om nieuwe voorraad te leveren of desgewenst langs te brengen. Omdat het proces automatisch verloopt, heeft de klant geen omkijken naar de bestelling en grijpt hij nagenoeg nooit mis.

Naast SmartBin Cloud ontwikkelde Bossard een systeem dat werkt met elektronische labels: SmartLabel Cloud. Koppes: ‘Met dit systeem wordt eveneens flink bespaard op het bestelproces, omdat de medewerkers op de vloer direct en zelfstandig kunnen bijbestellen met letterlijk één druk op de knop. Geen aparte bonnen, geen afdeling inkoop, niet wachten op goedkeuring. Indien er een order is geplaatst, verandert SmartLabel Cloud van kleur, zodat direct zichtbaar is dat een artikel in bestelling staat. Ook de verwachte leverdatum is hier af te lezen.’

Het systeem is ook als hybride oplossing samen met SmartBin Cloud te gebruiken. Daarnaast is het mogelijk om aanverwante producten van andere toeleveranciers te bestellen, die naar wens door dit bedrijf zelf worden geleverd of geconsolideerd via Jeveka.

Efficiënt en klantspecifiek

Een van de bedrijven die inmiddels bijna een jaar gebruikmaakt van SmartLabel Cloud, is Komax Belgium. Deze machinebouwer richt zich op de ontwikkeling en fabricage van systeemmodules en complete systemen voor de kabel- en draadverwerkende industrie. De laatste jaren is de focus sterk komen te liggen op automatische en halfautomatische oplossingen en assemblagesystemen, gereedschappen en opspanmiddelen voor kabels en connectoren. ‘Ons programma omvat onder meer modules voor de aansluittechniek, zoals multikrimpen, multilassen, weerstandlassen, en klantspecifieke systemen. Uit deze modules, en op basis van een klantspecificatie, bouwen we semiautomatische assemblagelijnen’, zegt Sarah Aerts, inkoper bij Komax Belgium. ‘Om dit zo efficiënt en klantspecifiek mogelijk te doen, zijn we op dit moment volop bezig met het standaardiseren van onze (sub)assemblages.’

Kosten concretiseren

In 2019 nam Komax het bedrijf Exmore over en maakte hierdoor kennis met de Smart Factory Logistics-oplossingen van Bossard, die Exmore al jaren inzette. Aerts: ‘Vanwege hun goede ervaringen was de stap om contact te leggen met de Nederlandse vestiging van Bossard niet groot en zijn we in overleg gegaan met Jeveka.’

Tijdens het oriënterende gesprek zijn de verborgen logistieke kosten benoemd en geconcretiseerd. Hoe vaak grijpen medewerkers bijvoorbeeld mis? Hoe vaak moeten ze heen en weer lopen naar het magazijn om voldoende voorraad op de werkvloer te hebben? Koppes: ‘Wanneer je al deze activiteiten vertaalt naar euro’s, is meestal snel duidelijk dat een slim logistiek systeem meerwaarde biedt. Onderzoek wijst namelijk uit dat 15 procent van de kosten van bevestigingssystemen besloten liggen in de aankoop van de producten zelf, maar het overgrote deel – 85 procent dus – in allerlei randprocessen, die vaak veel potentie bieden voor verbetering.’

Praktische en schaalbare oplossing

Aerts: ‘Nadat besloten was dat we inderdaad gebruik wilden maken van het SmartLabel Cloud-systeem, is Jeveka gestart met het in kaart brengen van alle montagemiddelen die we bij hen bestellen en hebben ze op basis hiervan een voorstel gedaan.’ Na goedkeuring is dit geïmplementeerd in het bedrijf, waarbij de mensen op de werkvloer heel bewust waren betrokken. ‘Zij moeten er immers mee gaan werken en dus goed begrijpen hoe ze het moeten gebruiken en welke voordelen dit oplevert.’ Dit leidde tot volledige acceptatie en gebruik naar volle tevredenheid, aldus Aerts. ‘We hebben ook een tablet geïnstalleerd, zodat onze medewerkers zelf het logistieke proces kunnen volgen.’

Het systeem is inmiddels een klein jaar in gebruik en werd onlangs uitgebreid met de mogelijkheid om de elektronicacomponenten van Jeveka ook via SmartLabel Cloud te bestellen. In totaal zijn dan 380 producten gekoppeld aan de Smart Factory Logistics-oplossing. Aerts: ‘We hebben nog geen concrete cijfers over de gerealiseerde besparingen, omdat we dit na een jaar willen inventariseren; dat is binnenkort. Wel wijzen de eerste cijfers uit, dát we besparingen hebben gerealiseerd en dat is ook de reden om het nu al uit te breiden.’ Naast het feit dat het systeem inzicht geeft in de beschikbare materialen, biedt het Komax nog een extra meerwaarde omdat inzicht in het gebruik van materialen helpt bij het verder standaardiseren van zijn modules.

Verder stelt Aerts de support van Jeveka op prijs: ‘Jeveka kijkt voortdurend mee naar het gebruik van SmartLabel Cloud en detecteert wanneer verbeteringen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld met betrekking tot de bestelhoeveelheid of -frequentie. Dit is zeker een meerwaarde wanneer we voor het eerst een nieuwe machine gaan bouwen en de vraag naar materialen wijzigt. Een fijne samenwerking die tot een zeer praktische en schaalbare oplossing voor ons logistieke voorraadbeheer heeft geleid.’