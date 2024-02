Binnen de Connected Car industrie bestaat onenigheid over wie de licentierechten zou moeten verwerven van de standaard-technologieën die auto’s verbinden met het Internet der Dingen en tegen welke kosten. Promovenda Maryam Pourrahim van het Tilburg Institute of Law, Technology and Society (TILT) stelt een nieuwe oplossing voor die het debat zou kunnen beslechten: baseer de licentie op het onderdeel in de keten dat gebruik maakt van de technologie en de royalty’s op de tarieven van het benodigde dataverkeer. Pourrahim promoveert op woensdag 21 februari 2024 aan Tilburg University.

Wanneer bedrijven een gepatenteerde technologie leveren die een standaard is in de industrie (een Standard Essential Patent of SEP), verbinden ze zich ertoe om het patent aan anderen in licentie te geven onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden. De gangbare term daarvoor is FRAND: Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory. Deze toezegging zorgt voor een gelijk speelveld en voorkomt monopolisering. In waardeketens zoals de productie van auto’s die verbonden zijn met het internet (denk aan navigatie, communicatie en veiligheidstoepassingen), is het echter nog steeds onduidelijk hoe de licentieverlening en afdracht van royalty’s geregeld moet worden.

In haar proefschrift over SEPs en mededingingsrecht gaat Maryam Pourrahim onder meer in op een geschil tussen de grote leveranciers van celtechnologie wier producten auto’s verbinden met het Internet der Dingen, en autofabrikanten. Kort gezegd pleiten sommigen voor licentieverlening op het niveau van het eindproduct, met royalty’s gebaseerd op de prijs van het eindproduct, terwijl anderen pleiten voor licentieverlening op het niveau van onderdelen, met aanzienlijk lagere royalty’s gebaseerd op de prijzen van de onderdelen.

De oplossing

Maryam Pourrahim stelt voor om de focus te verleggen van de positie van het product binnen de waardeketen naar de rol van de betrokken partijen. De kern van Maryam Pourrahim oplossing ligt in de implementatie van de technologie: wie de technologie implementeert in een bepaald onderdeel zou volgens Pourrahim de licentie moeten verwerven. De royaltytarieven kunnen worden gebaseerd op de zogenaamde Quality of Service (QoS) functies van het onderdeel door ze te koppelen aan de vereiste bandbreedte en de tarieven voor gegevensuitwisseling van de mobiele telefoonindustrie.

Deze nieuwe benadering van licenties en royalty’s is baanbrekend omdat het functionele en kwantitatieve methodologieën combineert. Het voorgestelde kader kan eerlijke concurrentie en transparantie waarborgen voor de inzet van essentiële standaardpatenten (SEPs) in de waardeketens van het Internet der Dingen.

Promotie

Maryam Pourrahim promoveert op woensdag 21 februari 2024 om 14.00 uur in de aula van Tilburg University. Titel proefschrift: Access to Standard Essential Patents and competition law. Patent pools, licensing in IoT value chains and dispute resolutions. Promotores: prof. dr. G. Monti, prof. dr. W. Stoffel. De promotie is te volgen via livestream.