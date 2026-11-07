Bijna een derde van de Nederlandse industriebedrijven heeft het afgelopen jaar geplande investeringen uitgesteld of geschrapt. Vooral financiële beperkingen en onzekerheid over toekomstig overheidsbeleid remmen de investeringsbereidheid. Tegelijkertijd blijft technologie voor veel bedrijven de belangrijkste manier om hun concurrentiepositie te versterken. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van oktober 2026.

Volgens het CBS heeft 33,1 procent van de industriebedrijven in de afgelopen twaalf maanden investeringen uitgesteld, geschrapt of beide. Daarmee ligt de industrie duidelijk boven het gemiddelde van 24,2 procent voor het Nederlandse bedrijfsleven. Van de industriële ondernemers heeft 18,6 procent investeringen uitgesteld, 3 procent ervan afgezien en 11,5 procent beide gedaan.

Vooral financiële beperkingen vormen een obstakel. In de industrie noemt 22,2 procent van de ondernemers dit als belemmering voor investeringen. Daarnaast wijst 20,8 procent op onzekerheid over toekomstig economisch beleid en regelgeving. Ook bestaande regelgeving, vergunningen en infrastructuur spelen een rol.

Industrie blijft investeren in technologie en innovatie

Ondanks de terughoudendheid blijft technologische vernieuwing een belangrijke prioriteit. Van de industriebedrijven noemt 42,1 procent digitalisering en automatisering als voornaamste investeringsgebied om toekomstbestendig te blijven. Daarnaast kiest 26,2 procent voor productinnovatie en R&D. Daarmee investeert de industrie relatief vaker in onderzoek en productontwikkeling dan andere sectoren.

De cijfers laten zien dat maakbedrijven voor een lastige afweging staan. Investeringen in automatisering, digitalisering en nieuwe producten zijn nodig om productiviteit en concurrentiekracht te vergroten, terwijl financiële en beleidsmatige onzekerheid de ruimte om te investeren beperkt.

Ondernemersvertrouwen blijft negatief

Het ondernemersvertrouwen in Nederland bleef aan het begin van het vierde kwartaal onveranderd op -5,3. Ondernemers zijn daarmee nog altijd overwegend pessimistisch over het economische klimaat.

Het tekort aan arbeidskrachten blijft de belangrijkste belemmering voor de bedrijfsvoering. Bijna een derde van de bedrijven (32 procent) noemt personeelsschaarste als grootste knelpunt. Daarnaast ervaart 19 procent onvoldoende vraag.

De cijfers zijn afkomstig van het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.