Na ruim 35 jaar intensief samenwerken werd Jeveka in oktober 2021 overgenomen door de Bossard Group. Vanaf deze maand september verandert de naam van de technische groothandel in industriële bevestigings- en montagetechniek officieel naar Bossard Nederland. ‘Een mooie stap voor ons, maar ook voor onze klanten’, stelt Michel van Nieuwenhuizen, procurement, product en service manager bij Bossard Nederland.

‘De naamswijziging is niet echt een ding geweest binnen de organisatie’, vervolgt Van Nieuwenhuizen, met 23 dienstjaren een van de oudgedienden bij Jeveka. ‘Natuurlijk zit er wat nostalgie, maar we zien allemaal in dat we een stap vooruit zetten. Bossard is internationaal een begrip en het is uiteindelijk handiger om je als één entiteit te positioneren in de markt. Bovendien vormen we een perfecte match op het gebied van normen en waarden.’

Van oorsprong is Jeveka een groothandel, die zich de laatste jaren steeds meer positioneerde als logistiek dienstverlener. ‘Door die nieuwe richting groeiden we snel. We hadden zelf onvoldoende basis om die groei te ondersteunen. Daarom was het een logische stap om onderdeel te worden van onze jarenlange partner’, aldus Van Nieuwenhuizen. ‘We hebben nu een eenkoppige directie. Dat was even wennen, maar maakt het makkelijker om onze dagelijkse business goed in te richten. Op veel gebieden werken we nu een stuk planmatiger.’

Rob Koppes, adviseur supply chain management, vult zijn collega aan: ‘We hebben de laatste vijf jaar ingezet op logistieke dienstverlening. Daar hebben ze bij Bossard al veel meer expertise in opgebouwd en we liften er nu op mee. We werken inmiddels al intensief samen met onze collega’s uit Zwitserland, de Verenigde Staten, Singapore, Italië en andere landen om onze dienstverlening verder te ontwikkelen. We hebben ook toegang tot een breder assortiment aan artikelen en maken onderdeel uit van een groot systeem met inkoop- en verkoopprocessen die naadloos op elkaar aansluiten. En missen we ergens kennis? Dan vinden we altijd iemand die ons kan helpen.’

Door de overname wordt het bedrijf meer een leverancier van productiviteit, vindt Koppes. ‘We helpen bedrijven om meer grip te krijgen op hun assemblage. We leveren kennis om te komen tot het beste design – zowel bij nieuwe als bestaande producten. Daarnaast bieden we logistieke services zodat klanten altijd de juiste materialen tot hun beschikking hebben. En we leveren assemblageservices om zo efficiënt mogelijk tot het eindproduct te komen. We denken met onze klanten mee wat er efficiënter kan, wat het oplevert en wat het bijdraagt aan hun duurzaamheidsdoelstellingen.’

Dat betekent volgens Van Nieuwenhuizen niet dat Bossard Nederland plots een andere partner wordt voor klanten. ‘We werken op een vergelijkbare manier als voorheen en klanten kunnen nog steeds voor al hun materialen bij ons terecht. Bossard Group laat ons vrij om onze identiteit te behouden. Het is nu aan ons om te laten zien dat we kunnen doorgroeien als dienstverlener.’