Sinds 1995 timmert Edumar Metaalbewerking flink aan de weg. Ooit begonnen “bij vaders” in de kippenschuur, is het productiebedrijf uit Someren ondertussen uitgegroeid tot een hightechonderneming met 47 medewerkers. Edumar hengelt ook veel klantwaardering binnen: onlangs eindigde Edumar als tweede bij de DISCA-awards.

Accent op digitalisering en robotisering

Edumar Metaalbewerking produceert door draaien en frezen voornamelijk roestvrijstalen en aluminium machineonderdelen voor heel uiteenlopende klanten. Denk aan de voedings- en chipindustrie of aan klanten in de verpakkings- en medische technologie. ‘Zelf voeren we geen producten’, vertelt Casper Tielen, een van de drie directeuren van Edumar. ‘We maken uitsluitend zaken op klantorder.’ De naam van het bedrijf is ontleend aan de andere twee directeuren, die het bedrijf zijn begonnen: Eduard en Marius Wijlaars. ‘Zij begonnen in 1995 met een draaibank en een freesbank “bij vaders” in de kippenschuur’, aldus Tielen. In de afgelopen decennia is dat uitgegroeid tot een bedrijf met 47 medewerkers.

Meedenken met de klant

Edumar werd eind november tweede bij de DISCA 2024, in de categorie Best Knowledge Supplier. Tielen heeft scherp in het vizier waar die hoge notering vandaan komt. ‘Jaarlijks houden we een klanttevredenheidsonderzoek. Het meedenken met de klant komt daarin altijd als positief punt naar voren. Eduard en Marius kennen de toepassingen van tekeningen en halen daar regelmatig op voorhand fouten uit. We denken ook mee of het met de producten een maatje minder kan. Dat scheelt de klant in de prijs. En we horen steeds terug dat onze betrouwbaarheid en de kwaliteit van onze producten hoog is.’

Leon Hol, directeur bij NTS Optel in Nijmegen en de man die Edumar voordroeg voor de DISCA, legt uit waar dat in zit: ‘De implementatie van robots in hun productielijnen heeft geleid tot een hogere efficiëntie en een consistente productiekwaliteit, doordat de kans op menselijke fouten aanzienlijk is verminderd. Hierdoor kunnen ze sneller produceren, wat bijdraagt aan kortere doorlooptijden en een betere leverbetrouwbaarheid. Daarnaast heeft Edumar fors geïnvesteerd in de vernieuwing van machines. Zo kunnen ze met nog hogere precisie en snelheid werken, wat niet alleen de kwaliteit van de producten verbetert, maar hen ook in staat stelt om complexere opdrachten aan te nemen. Dit versterkt hun concurrentiepositie en maakt hen flexibeler in het inspelen op klantbehoeften.’

Digitalisering en robotisering

Met die nieuwste technologie is meteen een belangrijke uitdaging voor Edumar genoemd. ‘We willen steeds meer het accent leggen op digitalisering en robotisering’, legt Tielen uit. ‘Van de 28 machines zijn er al 20 met robot. Dus daar zijn we al ver in. Vorig jaar maart hebben we de eerste stap in digitalisering gemaakt.’ De planning wordt nu digitaal via een touchscreen naar de machine gestuurd. Verder worden hierop ook de technische tekeningen, eventueel vergroot, getoond. ‘We zijn nu bezig met het doorvoeren van interne kwaliteitsborging via het programma High QA. Door het inmeten en vastleggen van kritieke maten krijgen we een flinke boost op onze interne kwaliteit.’ Voor Edumar betekende dit een hele stap, want het bedrijf moest flink investeren in de benodigde digitale meetmiddelen.

‘Fijn dat mensen ons weten te vinden’

Een andere uitdaging voor het Brabantse bedrijf is de afname van energie. ‘Vorig jaar hebben we een stuk aangebouwd’, vertelt Tielen. Er stond al een fabriekshal van 1800 vierkante meter; daar is nu 1600 vierkante meter bijgekomen. ‘Bij nieuwbouw mag je geen gas meer gebruiken. Dus hebben we twee elektroheaters neergehangen, maar daardoor gingen we steeds over het gecontracteerd vermogen. We hebben nu een batterij aangeschaft, zodat we aan peak shaving kunnen doen.’

Eigen bedrijfsschool

Het aantrekken van nieuw personeel, ziet Tielen, anders dan veel andere bedrijven, niet als een groot probleem. ‘Veel VMBO-leerlingen lopen hier stage. Elk jaar nemen we één of twee BBL’ers aan die hier het vak leren.’ Edumar is mede-initiatiefnemer van Techniek Centrum Brainport in Deurne: een eigen bedrijfsschool in samenwerking met tien andere bedrijven en een ROC. ‘Daar hebben we een eigen technische opleiding. Afgelopen jaar hebben we bovendien twee mensen aangenomen die zonder vacature hebben gesolliciteerd. Fijn dat mensen ons weten te vinden!’

Fijn, maar niet echt verrassend, meent Tielen. ‘Niet machines zijn ons grootste kapitaal, maar de mensen die bij ons werken. Dat laten we zien met kleine dingetjes, zoals ons fietsproject en ons fitnessprogramma. De medewerkers stellen dat op prijs. Ons verloop is minimaal.’ Niet helemaal toevallig is personeelsbeleid een van de drie pijlers van een goed mvo-beleid. Edumar is hierop getest en al voor het tweede jaar op rij beloond met goud. Tielen is trots: ‘We zijn het eerste maakbedrijf met goud. Hiermee kunnen we ons onderscheiden van andere bedrijven.’

