Eddo Cammeraat volgt André Gaalman op als voorzitter FPT-Vimag

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van FPT-Vimag op 2 december is Eddo Cammeraat benoemd tot algemeen bestuurslid en voorgesteld als inkomend voorzitter. Hij zal medio volgend jaar André Gaalman opvolgen, die voor het einde van zijn maximale termijn als voorzitter van de branchevereniging voor productietechnologie staat.

Eddo Cammeraat is managing director van Laagland en mede-eigenaar van Rotrada Holding. Hij zit al jaren in diverse commissies van FPT-Vimag en is een vaste exposant op TechniShow. Daarnaast is hij nog tot medio volgend jaar bestuurslid bij de FEDA, het ondernemersplatform in aandrijf- en automatiseringstechniek. Cammeraat: “De Nederlandse maakindustrie staat er uitstekend voor. Niet alleen internationale blikvangers als ASML stuwen onze sector omhoog, ook de innovatieve kracht van onze economie versterkt de productietechnologie. Ik vind het een eer dat ik een rol mag spelen in deze vernieuwende branche.”

12 jaar voorzitter

André Gaalman is sinds 2015 voorzitter van FPT-Vimag. Als hij in juni 2023 afzwaait, heeft hij de maximale termijn voor een voorzitter van de brancheorganisatie voor productietechnologie van twaalf jaar volgemaakt. Gaalman neemt het komende half jaar tijd om de inkomend voorzitter te begeleiden bij de start van zijn functie. Gaalman – directeur van Leering Hengelo – is trots: “Onze leden zijn de internationale voorhoede als het gaat om innovaties en procesbeheersing. Maar vooral ken ik deze sector als een gedreven groep mensen, die met hart en verstand de Nederlandse maakindustrie vertegenwoordigen.”