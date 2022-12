Shell en Eneco hebben met hun joint venture Ecowende de aanbesteding voor het bouwen van een offshore windpark op Hollandse Kust (west) kavel VI gewonnen. Ecowende gaat een windpark bouwen met een minimale impact op de natuur. Het park komt op zo’n 53 kilometer van de Nederlandse kust, ter hoogte van IJmuiden. Het windpark heeft een geïnstalleerd vermogen van circa 760 MW. Dat is genoeg om ongeveer 3% van de huidige Nederlandse elektriciteitsvraag te vergroenen. Shell en Eneco hebben het definitieve investeringsbesluit voor dit windpark al genomen. Ecowende is van plan het offshore windpark Hollandse Kust (west) VI in 2026 in gebruik te nemen

Wael Sawan, Directeur Integrated Gas, Renewables and Energy Solutions bij Shell: “We gaan met Ecowende een enorme stap zetten door een windpark op zee te bouwen in harmonie met de natuur. We willen hiermee helpen om een positieve bijdrage aan de biodiversiteit te leveren en zo de grootschalige uitrol van wind op zee in Nederland en daarbuiten te versnellen. Dit past goed bij Shells Powering Progress strategie om meer en schonere energie te leveren aan onze klanten, thuis, onderweg en op het werk.”

Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer bij Eneco: “Samen met Shell hebben wij aan de basis gestaan van de ontwikkeling van wind op zee in Nederland. We hebben veel ecologische kennis opgedaan en hier over gerapporteerd. Dit heeft bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van wind op zee in de afgelopen jaren. Het is fantastisch dat we nu met Ecowende naar een nieuwe fase gaan, met de natuur als uitgangspunt. Dit sluit helemaal aan bij onze ambitie om te leven en te handelen binnen de natuurlijke grenzen van de planeet.”

Minister Rob Jetten: “Het plan dat Ecowende heeft gepresenteerd laat zien wat we kunnen doen om windparken neer te zetten die mét de natuur werken. Het kan goed samengaan. En dat is nodig want er komen nog veel meer windparken op zee om voldoende groene energie te kunnen leveren. Met 40 innovatieve experimenten en toepassingen in dit voorstel, zetten we een beweging in gang om windparken op zee te bouwen met minimale impact voor de natuur.”

Minimale impact op natuur

Uitgangspunt bij het ontwerp en de bouw is om zo min mogelijk impact te hebben op vogels, vleermuizen, en op het zeeleven onderwater. Dit gebeurt onder andere door:

een corridor voor vogels te creëren door de windturbines extra ver uit elkaar te plaatsen;

innovatieve fundatietechnieken te gebruiken die de impact op zeezoogdieren en het onderwaterleven minimaliseren;

het plaatsen van natuurlijke rifstructuren op de zeebodem om de biodiversiteit te stimuleren; en

samen met een groep wetenschappers en experts tientallen innovatieve oplossingen uit te voeren en te evalueren op het gebied van nu nog ontbrekende kennis over de ecologische impact van wind op zee.

Ecowende wil hiermee een nieuwe ecologische maatstaf neerzetten voor de ontwikkeling en bouw van windparken op de Noordzee en het mogelijk maken om in de toekomst windparken op zee te bouwen die een “netto positieve impact” op de natuur hebben. Dit is belangrijk omdat er grote ambities zijn voor wind op zee. Er is een versnelling nodig, op een manier die bijdraagt aan de natuur boven- en onderwater. In een later stadium worden over de investeringen, innovaties en onderzoeksprogramma’s meer details bekend gemaakt.

Tender procedure