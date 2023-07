Is uw bedrijf actief in halfgeleiders, hightech of in digitalisering? En bent u benieuwd naar uw zakelijke kansen in Maleisië en Vietnam? Neem dan deel aan deze missie naar Maleisië en Vietnam, van 28 oktober tot 4 november 2023.

Minister-president Mark Rutte is voornemens in beide landen aan te sluiten bij een deel van het programma. Brigit van Dijk – van de Reijt, CEO Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, zal optreden als zakelijk missieleider.

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de sectoren hightech manufacturing en digitalisering.

Hightech manufacturing:

Halfgeleiders en chipontwerp

Elektronica

High-precisie

Industrie 4.0 toepassingen

Complexe machinebouw

Digitalisering:

Softwareontwikkeling en ICT diensten

Kunstmatige intelligentie (AI), cyberveiligheid en Big Data

Wij nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers en start-ups uit om aan deze missie deel te nemen.

Marktkansen in Maleisië

De Maleisische economie is gericht op export. Voor de maakindustrie is Maleisië bijvoorbeeld een belangrijk land.

De laatste jaren is vooral de uitvoer van hightechproducten hard gegroeid. In 2021 tot een waarde van ruim $ 100 miljard. De halfgeleiderindustrie is daarbinnen belangrijk. Maleisië is goed voor 7% van de handel in halfgeleiders wereldwijd, vooral in de backend.

Maleisië biedt ook kansen aan bedrijven en organisaties om productieprocessen te automatiseren en te verbeteren. Vooral in de automotive, voedselbewerkings- en medische sector.

De snelle groei van de digitale economie (12% per jaar) zorgt ook voor kansen voor Nederlandse bedrijven in outsourcing en in kunstmatige intelligentie (AI), cyberveiligheid en Big Data.

Internationale bedrijven ervaren in Maleisië een fijn ondernemersklimaat en een goed ontwikkeld ecosyteem met investeringssteun door de overheid. Bij het ondernemen in Maleisië helpen ook de goede infrastructuur en het hoge opleidingsniveau van de Engelssprekende bevolking.

In onderstaand marktrapport leest u meer over kansen in de Maleisische maakindustrie.

Marktrapport Maleisië: smart industry-kansen in de maakindustrie (rvo.nl)

Marktkansen in Vietnam

Vietnam heeft zich snel ontwikkeld tot tweede exporteur van hightechproducten naar Noordwest-Europa. Het land heeft nu een marktaandeel van 6% wereldwijd. De hightech sector is de afgelopen 5 jaar met 19% gegroeid.

In Vietnam zijn grote productielocaties. Zo ondernemen Samsung, Foxconn, Intel en Panasonic wereldwijd vanuit Vietnam. Het ecosysteem rond deze bedrijven is nog volop in ontwikkeling, maar groeit wel snel.

Steeds meer Nederlandse hightechbedrijven richten zich op Vietnam.

Vietnam is vooral aantrekkelijk door de jonge, hardwerkende beroepsbevolking, die steeds beter is opgeleid. Ook zijn arbeidskosten redelijk laag.

Vietnam heeft een strategisch goede ligging en grenst bovendien aan China.

Vietnam heeft veel vrijhandelsverdragen gesloten. Hierdoor is het land makkelijk op te nemen in een regionale productieketen.

In Vietnam liggen veel marktkansen. Vooral in hightech manufacturing (halfgeleiders, elektronica, high-precisie), chipontwerp, software ontwikkeling en in industrie 4.0-toepassingen voor de maakindustrie.

In onderstaand marktrapport leest u meer over kansen voor digitalisering en over HTSM-kansen in de Vietnamese maakindustrie.

Marktrapport Vietnam: digitalisering en HTSM-kansen in de maakindustrie (rvo.nl)

Maleisië en Vietnam zijn groeimarkten in Zuidoost Azië, met een grote maakindustrie die snel digitaliseert.

Nederlandse bedrijven en kennisinstituten uit de sectoren hightech manufacturing en digitalisering kunnen tijdens de missie:

kennismaken met Maleisische en Vietnamese markten;

eigen marktkansen onderzoeken in Maleisië en Vietnam;

bestaande contacten in Maleisië en Vietnam verstevigen;

in contact komen met mogelijke Maleisische, Vietnamese en andere internationale zakenpartners, opdrachtgevers en/of Maleisische en Vietnamese overheden.

De aanwezigheid van de Nederlandse minister-president geeft u de kans om op hoog niveau contacten te leggen in Maleisië en Vietnam en deze uit te bouwen. Ook kunt u in zijn bijzijn MoU’s, contracten of intentieverklaringen ondertekenen.

Programma

Op het collectieve programma staan de volgende onderdelen:

informatieve deelsessies, zoals seminars of workshops;

bedrijfsbezoeken;

netwerkevenementen als recepties, lunches en diners;

de mogelijkheid om afspraken op een eigen manier in te vullen.

Tijdens de missie bezoeken wij Penang, Kuala Lumpur (beide in Maleisië), Hanoi en Ho Chi Minh City (beide in Vietnam).

Bekijk het voorlopige Engelstalige programma voor meer informatie.

Meld u aan voor deelname. U kunt zich aanmelden tot maandag 4 september 2023.