ECFG heeft met succes haar derde groeikapitaalfonds, Ventures III, geclosed en € 40 miljoen opgehaald om te investeren in innovatieve, Nederlandse techbedrijven. Met deze stap verstevigt ECFG haar positie als investeerder in de Brainport-regio én

daarbuiten. Ook is Sophie Manigart benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen en Raad van Advies. Haar komst draagt bij aan de verdere professionalisering van ECFG.

Met het sluiten van Ventures III komt er opnieuw kapitaal beschikbaar voor kansrijke en ambitieuze ondernemingen. “Deze veelbelovende bedrijven helpen we om hun groeidoelstellingen te realiseren. Door de inzet van kennis, kapitaal en ons netwerk creëren we waarde, zowel voor de bedrijven

waarin we investeren als voor de investeerders”, zegt Hans Bloemen, managing partner van ECFG. Medeoprichter en partner van ECFG Ruben Baijens voegt daaraan toe: “Wij geloven in persoonlijke betrokkenheid en begeleiding. Bij elke investering zetten we twee teamleden in om de groei van het bedrijf te ondersteunen. Met het fonds kunnen we deelnemen in 10 tot 15 ondernemingen die we de komende jaren helpen groeien.” Inmiddels zijn de eerste en tweede investering al gerealiseerd.

ECFG heeft haar roots in de Brainport-regio Eindhoven en investeert inmiddels nationaal. Ventures III biedt als minderheidsaandeelhouder investeringen van € 0,5 tot € 4 miljoen om bedrijven te ondersteunen bij hun commerciële, organisatorische en operationele groei. De focus ligt op B2B[1]sectoren zoals de hightech maakindustrie, agrotech en ICT, met een voorkeur voor bedrijven die gekenmerkt worden door een unieke combinatie van software en hardware. “Typerend voor onze inzet is dat we bedrijven met potentie niet alleen financieel, maar ook strategisch ondersteunen bij

hun groeiambities”, aldus Leo van Schijndel, investment director bij ECFG.

Naast de succesvolle closing van Ventures III kondigt ECFG ook de benoeming aan van Sophie Manigart als voorzitter van zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van Advies. Manigart is bestuurder bij Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV). Ze heeft ruime ervaring in

toezichthoudende functies bij onder andere Gimv en AXA, en was jarenlang bestuurder van het Business Angels Network Vlaanderen (BAN) en lid van het admission committee van het Vlaamse Women on Board. Manigart gaat in haar nieuwe rol samenwerken met Miriam Dragstra, Godfried de

Jongh en Ronald Slaats, een drietal met veel ervaring in venture capital en een diepgaand begrip van de dynamiek van opkomende markten.

ECFG Venture Capital B.V. ondersteunt innovatieve MKB-bedrijven in de hightech maakindustrie met groeikapitaal en begeleiding. Vanuit Eindhoven werkt een team van 15 professionals landelijk aan duurzame en inclusieve investeringen, volgens een eigen ESG-beleid en Code V. Het fonds kan

gebruik maken van de Seed Capital regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).