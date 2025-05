Waar bedrijven lange tijd alle hardware zelf maakten, tot aan de modules voor chips aan toe, ligt dat tegenwoordig minder voor de hand. Door een gebrek aan specialisten en de wens voor een snellere time-to-market moet anders over hardware-innovatie worden nagedacht. Dat leidt tot de explosieve groei van zogenaamde OSM’s en SMARC-modules, ziet EBV Elektronik.

Gestandaardiseerde modules vervangen steeds vaker zelfontworpen hardware

Net als mensen heeft elk apparaat een hart en een brein die zorgen dat de machine werkt. De energietoevoer is te zien als het hart; het brein bestaat uit kleine chips die zorgen dat het apparaat input kan verwerken. Dan gaat het over de processor (CPU) en het geheugen (RAM of DRAM). Deze chips worden doorgaans op een kleine printplaat geplaatst, waar ze met elkaar en eventuele andere kleine componenten – zoals weerstandjes – verbonden worden. Die printplaat wordt in de machine geplaatst, zodat deze zijn werk kan gaan doen.

Van make naar buy

Hardwarefabrikanten ontwierpen en produceerden zulke printplaten lange tijd zelf. Dat had diverse voordelen: ze konden helemaal zelf bepalen welke chips ze toevoegden en op welke manier. Maar de laatste jaren gebeurt dat steeds minder, onder andere vanwege een tekort aan specialisten op dit gebied. IT-studenten kiezen vaker voor de softwarekant, waardoor er steeds minder talent beschikbaar is voor hardware, ziet Gerard Ram, business development manager Embedded and Displays bij EBV Elektronik, onderdeel van Avnet. ‘Er wordt steeds meer hardware standaard beschikbaar gemaakt, bijvoorbeeld in de vorm van een Raspberry Pi. Daar kun je aan vasthangen wat je nodig hebt en gemakkelijk iets werkends mee maken. De mensen die nu van school komen, kennen dat en willen daarmee spelen. Niemand maakt zich meer druk over die hardware. Totdat ze in het bedrijfsleven komen en ontdekken dat zo’n apparaat niet industrieel is.’

‘Met modules besparen bedrijven drie tot zes maanden in ontwikkeltijd’

Oem’ers kiezen daarom vaker voor een andere route in hardware-innovatie. In plaats van alle onderdelen zelf te maken, wordt het brein van de computer ingekocht als modules. Bijvoorbeeld de zogenaamde Open Standard Modules (OSM’s). Deze standaard bestaat pas sinds 2022, maar wereldwijd groeit de populariteit ervan snel, zegt Ram. ‘De groei-rate is nu bijna 70 procent jaar op jaar. Dat is extreem. Zeker als je bedenkt dat de groei-rate van CPU’s in goede tijden rond de 10 procent ligt. Het bewijst dat de make-or-buy beslissing meer richting buy gemaakt wordt.’

EBV Elektronik is van oudsher een distributeur van chipsets en geen producent. Maar in 2021 nam het bedrijf de verkoop van Tria-producten over. Tria is sinds 2024 de nieuwe naam van het Duitse MSC Technologies, dat in 2013 werd overgekocht door Avnet, dat de verschuiving van ‘make’ naar ‘buy’ zag aankomen. Avnet was destijds al een van de grootste spelers op het gebied van computermodules. Zo stond het bedrijf aan de wieg van populaire standaarden als SMARC (Smart Mobility Architecture, red.) en OSM.

‘Het overnemen van de verkoop van Tria-producten vond plaats aan het begin van de Covid-periode, op een moment waarop we niet in staat waren een geheel nieuwe zakelijke ontwikkeling op te starten’, vertelt Ram. ‘Maar in 2024 zijn wij een compleet nieuwe tak begonnen voor deze groeimarkt.’ Hij doelt hiermee op EBV Embedded Solutions, dat OSM’s, SMARC’s en andere kant-en-klare hardwarecomponenten verkoopt.

Redundancy en time-to-market

Dat OSM’s zo populair zijn, heeft verschillende redenen. Allereerst dus de personeelsschaarste, benadrukt Ram nogmaals. ‘De processors die uitkomen worden niet alleen krachtiger, maar in toenemende mate ook complexer. Het vergt steeds meer vaardigheden van de engineers om daar een ontwerp mee te maken. En de leercurve en moeite die daarin gaat zitten, nemen steeds meer tijd in beslag’, stelt hij. ‘Die kan een oem’er zich besparen door een module in te kopen, zodat deze complexiteit wegvalt.’ Daardoor kunnen de schaarse engineers hun tijd besteden aan andere hardwarecomponenten en wordt de time-to-market een stuk korter. ‘Bedrijven besparen tussen de drie en zes maanden in ontwikkeltijd als ze een module kiezen.’

Daarnaast zorgt een gestandaardiseerde module voor een zekere mate van redundancy. ‘Tijdens Covid had iedereen problemen door de chiptekorten. Zeker de mensen die een volledig eigen ontwerp hadden gemaakt, want iedere component daarin is een kwetsbaarheidsschakel’, verklaart Ram. Vaak werd namelijk gekozen voor een vrij specifieke component, zoals die ene chip van NXP, AMD of STM. Bleek die niet leverbaar, dan veroorzaakte dat direct problemen. Een gestandaardiseerde module heeft daar geen last van. ‘Bij schaarste kun je voor een andere leverancier kiezen die dezelfde module maakt, of voor dezelfde vormfactor kiezen maar dan met een andere processor. Dat gebeurde tijdens Covid heel veel.’

Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf een andere processor te installeren in het zelf ontworpen bord. Maar dat betekent doorgaans dat delen van dat bord opnieuw ontworpen moeten worden. Een gestandaardiseerde module is vaak modulair, waardoor processors – en andere componenten – als LEGO-blokjes kunnen worden toegevoegd of vervangen. ‘Ook dat bespaart je maanden aan tijd’, vult Marcel Latuperissa, account manager bij EBV Elektronik, aan.

Dit zorgt ook direct voor schaalbaarheid. Met regelmaat komen er nieuwe chips en andere componenten uit, soms met significante voordelen op bijvoorbeeld het gebied van energie-efficiëntie of prestaties. Met een gestandaardiseerde module kan de ene processor eenvoudig uitgewisseld worden voor een ander. ‘Je vervangt de module, de rest van het apparaat kan ongewijzigd blijven. Je kunt gewoon met de next-gen module aan de slag.’ Bovendien kan gekozen worden voor chips specifiek gericht op de industriële sector, die een langere levensduur hebben. ‘Dat is een eis voor de industriële sector. In de consumentenmarkt gaat een product een jaar mee, maar in de industriële markt moet het echt langer meegaan’, zegt Latuperissa.

SBC’s, schermen en meer

Een module alleen kan echter nog vrij weinig. ‘Dat is slechts het brein, je hebt de rest van het lichaam nodig om te praten, horen, ruiken en zien’, zegt Ram. Een module wordt daarom op een zogenaamd carrier board geplaatst, dat aansluitingen voor deze toepassingen heeft. Oem’ers kunnen dit zelf ontwikkelen, maar ook hier bestaan gestandaardiseerde versies van: zogeheten single board computers (SBC’s). ‘Dat is in feite een carrier board met daarop een module naar keuze. Daarop zit ook alle communicatie met de buitenwereld.’ Zo’n bord heeft bijvoorbeeld ook een aansluiting voor ethernet, de stekker voor de stroomtoevoer, de audio-ingang en usb-aansluitingen.

Wie nog verder wil gaan, kan meer gestandaardiseerde hardware inkopen. Denk aan schermen, mainboards en gebruikersinterfaces. Daar zijn verschillende opties voor, met hardware van diverse fabrikanten. Bedrijven kunnen zo dus vrij veel van hun apparaat samenstellen, zonder dat ze zelf alle losse componenten hoeven te bouwen.

Voor hardwarefabrikanten betekent dit dat ze zichzelf belangrijke vragen moeten stellen. Beginnend met: wat is de kerncompetentie van het bedrijf? Waarin onderscheidt het bedrijf zich? Ram illustreert dit met een voorbeeld: ‘Philips maakt koffiezetapparaten. Is het nu hun kerncompetentie dat ze de volledige keten in handen hebben? Dat ze echt alles zelf maken? Of gaan ze op een bepaald niveau zaken uitbesteden? Ik weet dat zij volledig uitbesteden.’

Zeker wat betreft modules is dat volgens Ram een slimme keuze en één die steeds vaker gemaakt wordt. De kern van een machine blijft namelijk veelal hetzelfde. ‘Apparaten voor gebouwautomatisering hebben een hele andere interface en hele andere eisen dan een koffiezetapparaat. Dat bord ziet er dus heel anders uit. Maar de kern, de module, die is exact hetzelfde’, zegt hij. ‘Hooguit verschilt de grootte van het geheugen een beetje. En de één wil wifi, waar de ander daar geen behoefte aan heeft. Dat kun je dus gemakkelijk aanpassen op zo’n module. In de kern zijn machines dus hetzelfde, alleen de interfacing is anders.’