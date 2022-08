EBV Elektronik, een Avnet-onderneming, is door STMicroelectronics erkend als de “2021 Best Performing Distributor in EMEA”. EBV is sinds 2017 consequent uitgeroepen tot ST’s leidende distributeur voor vraagcreatie in EMEA en heeft in 2021 ook de toppositie voor POS overgenomen, wat resulteert in de accolade voor Best Performing Distributor in EMEA.

“Dit is een heel mooi succesverhaal voor beide bedrijven”, zegt Frank Wolinski, VP Channel Sales EMEA bij STMicroelectronics. “Ik ben er absoluut van overtuigd dat de vertrouwde samenwerking tussen onze bedrijven de grootste onderscheidende factor is en de belangrijkste reden voor dit succes. Dank aan het hele EBV-team voor hun voortdurende inspanningen en vooral voor hun nooit aflatende bereidheid om te winnen en te groeien met ST.”

“We zijn enorm trots dat we niet alleen al vier jaar op rij de leidende positie hebben als ST’s distributeur voor vraagcreatie, maar dat we deze positie ook in POS innemen”, aldus Thomas Staudinger, President bij EBV Elektronik. “Het is een duidelijke demonstratie van onze reputatie, technische bekwaamheid en collaboratieve aanpak die ertoe geleid heeft dat wij de 2021 Best Performing Distributor in EMEA toegekend hebben gekregen. We hebben er alle vertrouwen in deze succesvolle relatie in de komende jaren voort te zetten.”

EBV is sinds 2006 een franchisedistributiepartner van STMicroelectronics, een wereldwijd opererende halfgeleiderspecialist die klanten over het hele spectrum met elektronicatoepassingen bedient.