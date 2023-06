Ebusco in Deurne, producent van maritieme batterijpakketten, heeft een raamovereenkomst afgesloten met het Rotterdamse Oechies Elektrotechniek. Het contract voorziet in de levering van 10 megawatt uur aan batterijen en betreft in eerste instantie 36 pakketten voor het schip WEVA Antonie 1. Dat wordt gebouwd voor Nobian Industrial Chemical en gaat als ’s werelds eerste nieuw gebouwd waterstofbinnenvaartschip zout transporteren tussen Rotterdam en Delfzijl. In totaal levert Ebusco voor de WEVA Antonie 1 een capaciteit van 1.089 kWh, waarbij het bedrijf naast de 36 pakketten 6 batterijsystemen levert.

Oechies Elektrotechniek zal de eerste levering van Ebusco Maritime Batteries gebruiken om het allereerste nieuw te bouwen waterstofschip van stroom te voorzien. De Nederlandse scheepsbouwer Concordia Damen gaat in opdracht van Lenten shipping de WEVA Antonie 1 bouwen, het schip krijgt een lengte van 135 meter. Met een laadvermogen van 3.700 ton zal het binnenschip uiteindelijk worden gebruikt om zout te vervoeren tussen Delfzijl en de Rotterdamse haven. De WEVA 1 Antonie vaart voor Nobian Industrial Chemicals B.V.

Johan van der Sluis, directeur bij Oechies Elektrotechniek, reageert: “De oplevering van het allereerste nieuwbouwschip op waterstof is een belangrijke stap om de sector te verduurzamen. We zijn verheugd om samen te werken met andere pioniers in de energietransitie voor de realisatie van dit project. Dankzij de jarenlange ervaring van Ebusco in de transitie naar zero emissie bussen kunnen we rekenen op een ervaren en slimme partner op het gebied van batterijtechnologie.”

Naar een schone binnenvaart

Het besluit is in lijn met het recente akkoord van de Raad en het Europees Parlement om hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen te gebruiken om de koolstofvoetafdruk van de maritieme industrie te verkleinen. Het aanbieden van maritieme batterijsystemen is dan ook een logische stap in de missie van Ebusco om bij te dragen aan een beter milieu door transportecosystemen mogelijk te maken.

Peter Bijvelds, CEO van Ebusco, vult aan: “In het afgelopen decennium hebben we ruime ervaring opgedaan met de toepassing van batterijen bij grootverbruikers. Door onze expertise in batterijtechnologie uit te breiden naar andere industrieën, kunnen we een nog grotere impact maken op onze reis naar emissievrij transport. We zijn dan ook trots om samen met Oechies Elektrotechniek op weg te gaan naar een schone binnenvaart.”