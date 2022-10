Eaton ‘trots’ deel uit te maken van energietransitie-hub The Green Box

Eaton verwelkomt vanaf november zijn klanten in een nieuw kantoorpand, dat volledig duurzaam is gebouwd. Het pand is gevestigd op de campus ‘The Green Box’ in Hengelo van Koolen Industries en dient als voorbeeld hoe het bedrijfsleven met eigen energieopwekking en energiebesparende technieken een belangrijke bijdrage kan leveren aan de energietransitie. “Eaton zet zich hard in om de CO₂-uitstoot van klanten én de eigen bedrijfsactiviteiten terug te dringen”, aldus Matty Hummelink, Sales Director Benelux.

“Onze ambities om efficiëntere en duurzame oplossingen voor energiemanagement te ontwikkelen sluiten perfect aan bij die van The Green Box. We zijn dan ook trots onderdeel te zijn van deze nieuwe hub waar de energietransitie wordt gerealiseerd in de vorm van een fijne werk- en ontmoetingsplek voor onze klanten en collega’s.”

CO2-neutraal in 2030

Eaton wil dat in 2030 al haar bedrijfsactiviteiten volledig CO2-neutraal zijn. Duurzame opwekking en verbruik van elektriciteit staan daarom niet toevallig centraal in het ontwerp van het nieuwe pand. Het is onder meer voorzien van zonnepanelen, EV-laadstations en energieopslagsystemen (een samenwerkingsinitiatief tussen Eaton & Koolen Industries), energiezuinige verlichting en een energiemanagement-systeem dat ervoor zorgt dat alle lokaal opgewekte energie optimaal wordt ingezet. Met het nieuwe kantoorpand liggen alle bedrijfsonderdelen van Eaton dichter bij elkaar, wat de samenwerking en communicatie een stuk makkelijker maakt.

Energietransitie versnellen

“Deze campus is dé nieuwe thuisbasis voor ondernemende startups, scale-ups maar ook productiebedrijven, naast onderzoekers en ontwikkelaars die de energietransitie ondersteunen”, aldus Kees Koolen, ondernemer, investeerder en geestelijk vader van The Green Box. “Een degelijke, betrouwbare en duurzame energievoorziening is cruciaal voor bedrijven en consumenten. Op The Green Box ligt de nadruk op het versnellen van de energietransitie, door slim samen te werken, door de juiste, betrouwbare en veilige hardware en software te ontwikkelen, en bovenal door goed te luisteren naar wat de klant nodig heeft. We zijn blij met huurders zoals Eaton, want alleen samen kunnen we de energietransitie realiseren.”

Petflessen en hennepplanten

“In de voorbereiding is gekeken op welke manier we duurzaamheid in de inrichting van het pand konden doorvoeren. Dat is aardig gelukt”, vertelt Matty verder. “Het is grappig om te weten dat we straks op stoelen zitten van petflessen en hennepplanten. We moeten toe naar meer en meer circulariteit en dat is hier een mooi voorbeeld van.” Bij de inrichting van het moderne kantoorpand is uiteraard rekening gehouden met hybride werken: het voorziet in flexplekken die aan de normen voldoen en er is zelfs een werkcafé ingericht.

Ook de veiligheid van personeel wordt duurzaam gewaarborgd, dankzij adaptieve noodverlichting. In tegenstelling tot statische pictogramarmaturen, wordt digitale technologie ingezet om situatiegericht vluchtroutes aan te geven. Zo wordt niet alleen de kortste, maar ook de veiligste vluchtroute aangegeven.