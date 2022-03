Elke atleet, training, sportactiviteit en -doel is anders. Atleten verschillen in capaciteiten en gedrag. Iedere route of parcours heeft een verschillend profiel en weersomstandigheden beïnvloeden dit voortdurend. Dit alles leidt voor elke sporter tot uiteenlopende dagelijkse voedingsbehoeftes. De Utrechtse onderneming EatMyRide heeft een uniek AI-algoritme ontwikkeld om de voedingsinname van duursporters te plannen. De EatMyRide app analyseert je fysieke eigenschappen om zo jouw metabolisme te bepalen. De app adviseert op basis van jouw fysieke eigenschappen en je workout welke voedingsstoffen jouw lichaam wanneer nodig heeft. De innovatie van EatMyRide leidt tot betere sportprestaties in de top- en breedtesport, sneller herstel en verminderd de kans op blessures.

Om in de duursport optimaal te kunnen presteren is juiste voeding essentieel. Je verbrandt binnen een paar uur al snel net zoveel energie als je normaal binnen een hele dag verbrandt en dit stelt andere eisen aan je lichaam. Simpel gezegd teert je lichaam in rust met name op lichaamsvetten en een beetje op koolhydraten voor haar energie, tijdens duursport wordt koolhydraat verbranding de dominante energiebron. Helaas kun je maar beperkt koolhydraten opslaan, dit noem je ook wel glycogeen. Te weinig of verkeerde voedingsstoffen leiden tot uitputting van je glycogeen en dus tot suboptimale prestaties. Het algoritme van EatMyRide plant je voeding zo in dat jouw glycogeen altijd op peil blijft.

ROM Utrecht Region investeert in EatMyRide samen met een aantal informele investeerders uit de wielersport. Klaas Verschuure, wethouder Economische Zaken: “Ontwikkelingen als deze zijn belangrijk. Nieuwe, creatieve ideeën zoals EatMyRide kunnen sporters en sport-ondernemers verder helpen. Daarom investeren we als gemeente en als ROM Utrecht in dit initiatief. Een interessant Utrechts initiatief dat voor sporters door het hele land van waarde kan zijn. Zeker nu er deze zomer weer veel wielrenners in de stad zijn.” De investering wil EatMyRide besteden aan software ontwikkeling, uren van voedingsdeskundigen en marketing uitingen om het aantal actieve premium gebruikers te vergroten.

Uiteindelijk is het maken van een voedingsplan handig maar de echte winst zit in het bewust worden van je eigen voedingsgedrag en het zien waar verbeterpunten liggen. Dit kan ook door na het sporten op de bank terug te kijken hoeveel energie je hebt verbrand en hoe passend je voedingsinname hierbij was. Voor de echte fanatici is het zelfs mogelijk om dit tijdens het sporten bij te houden op de devices van Garmin.

Joram Kolf, CEO EatMyRide: “De meeste wielrenners eten te weinig rondom en tijdens hun training voor een goede kwaliteit van trainen. Met een rondje van 2-3 uur kom je nog wel thuis maar doe je een Amstel Gold Race of een lange tocht door de bergen dan kom je vaak bedrogen uit. Dan moet je wel ineens 2-3x zoveel eten als je normaal doet maar dit lukt zelden zonder goede training vooraf. ”

De app analyseert het huidige voedingspatroon en adviseert exact wat je lichaam nodig heeft om het optimale resultaat te bereiken. Je kunt de app gebruiken om zowel je dagelijkse maaltijden samen te stellen evenals advies te krijgen over voeding tijdens je fietstocht. Je selecteert een sportprofiel en type rit. De app geeft duidelijk aan welke producten goed passen, hoeveel er nodig is en op welk tijdstip het moet worden ingenomen om optimaal te presteren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je koolhydraten moet stapelen en meer eiwitten nodig hebt voor herstel. Ook is het mogelijk favoriete drankjes en etenswaren te selecteren. EatMyRide analyseert naast je geplande rit ook de werkelijk gereden rit en de werkelijke voedingsinname, waarna de app de geplande herstelmaaltijden automatisch aangepast. De app biedt ook de mogelijkheid om de voedingskwaliteit per product te controleren. Het voedingsplan kan geëxporteerd worden naar een smartwatch of Garmin device, om innamewaarschuwingen en drinkstatus tijdens je ritten te ontvangen maar ook een actuele energiestand op basis van je hartslag of power waarden. Voor de meer fanatieke fietser is er naast de app ook een dashboard voor diens coach. Met het EatMyRide dashboard kunnen coaches training advies geven en dit koppelen aan het voedingsadvies van EatMyRide.