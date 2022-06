Easyfairs lanceert Future Lighting 2022, event voor de hele lichtketen

Beursorganisator Easyfairs Nederland lanceert op woensdag 23 en donderdag 24 november 2022 het vakevent Future Lighting op Next Level in Evenementenhal Gorinchem. Het niche event combineert vijftig exposanten met een tweedaags kennisprogramma dat verdieping geeft aan actuele lichtthema’s. Het contentprogramma wordt ingevuld door NSVV, het onafhankelijke kenniscentrum voor licht en verlichting. Zij doen dat in samenwerking met Belgische partners IBE-BIV en Groen Licht Vlaanderen. Het event richt zich op de hele lichtketen in Nederland en Vlaanderen. Van fabrikanten tot leveranciers van verlichting, (licht)architecten, adviseurs, facilitair managers, gebouwbeheerders en installateurs. De NSVV is blij met het initiatief. “Een heel mooie uitdaging, omdat er in Nederland geen brede verlichtingsbeurs is en ook nooit is geweest”, aldus John de Joode, voorzitter van de NSVV.

Irma de Hoon, Business Unit Director Building van Easyfairs, is trots op de samenwerking. “Er gebeurt zo enorm veel op het gebied van licht en verlichting dat het vreemd is dat er geen exclusief lichtevent is. We zijn door de markt zelf uitgedaagd daar een fantastisch tweedaags niche evenement voor te organiseren. Die handschoen pakken we graag op. De beurs past precies binnen het portfolio van het cluster Building van Easyfairs.”

Future Lighting wordt gehouden op Next Level van Evenementenhal Gorinchem dat met twee splinternieuwe congreszalen naast de beursvloer uitstekend is uitgerust om een hoogwaardig contentprogramma te hosten. De naastliggende hal met een meterslange lichtkoepel biedt daarbij een uitstekend decor voor een expo waar de smaakmakers in licht en verlichting zich presenteren.