E-magy, specialist in geavanceerde materialen, heeft 20,5 miljoen euro aan nieuwe financiering opgehaald. Het toonaangevende industriële bedrijf Hydro, impactinvesteerder Invest-NL en durfkapitaalbedrijf Rubio hebben samen met de bestaande impactinvesteerders SHIFT Invest en PDENH in E-magy geïnvesteerd. De fondsen zullen worden gebruikt om zich voor te bereiden op productie op industriële schaal en te voldoen aan de groeiende vraag van batterijfabrikanten en OEM’s in de auto-industrie naar hoogenergetische batterijen.

De meest voorkomende lithium-ionbatterijen die momenteel in elektrische voertuigen (EV’s) worden aangetroffen, zijn voorzien van grafiet als het actieve anodemateriaal. Toch beperken de fysische en chemische eigenschappen van grafiet de opslagcapaciteit van batterijen. Silicium wordt al lang erkend als een veelbelovend alternatief anodemateriaal, gezien de brede beschikbaarheid en verhoogde capaciteit, die tien keer zo groot is als die van grafiet. Silicium-dominante batterijen zwellen echter meestal op en breken wanneer ze worden opgeladen en ontladen, wat batterijfabrikanten frustreert.

E-magy heeft een nieuw soort siliciummateriaal gemaakt met een poreuze structuur op nanoschaal, die voorkomt dat batterijen opzwellen en volledig breken door de zwelling in de nanoporiën te bevatten. Dit revolutionaire silicium-dominante anodemateriaal levert een 40% hogere energiedichtheid en maakt sneller opladen mogelijk dan bestaande grafietoplossingen. Bovendien is de technologie van het bedrijf gemakkelijk schaalbaar omdat het goedkope metallurgische silicium gebruikt dat overvloedig beschikbaar en milieuvriendelijk is. Het silicium van E-magy is ook compatibel met bestaande productieprocessen van lithium-ionbatterijen en geïnstalleerde fabrieksapparatuur, waardoor het een oplossing met een laag risico en gemakkelijk te gebruiken is.

“Deze fondsen zullen ons helpen bij de overgang van onze huidige pilotfaciliteit naar een productielijn met een hogere capaciteit en de volgende generatie, zodat we de nodige capaciteit hebben om te voldoen aan de groeiende marktvraag naar batterijen met een hogere energiedichtheid”, aldus Casper Peeters, CEO van E-magy. “We zullen ook in staat zijn om ons engineeringteam uit te breiden en meer batterijwetenschappers en applicatie-ingenieurs in te schakelen om onze klanten te ondersteunen bij het bereiken van de beste resultaten met onze geavanceerde materialen.”

“Hydro streeft ernaar om duurzame batterijmaterialen te industrialiseren en op te schalen door samen te werken met partners en gebruik te maken van onze capaciteiten,” merkte Morten Halleraker, hoofd batterijen bij Hydro, op. “E-magy is een technologiebedrijf met een veelbelovend product dat de batterijprestaties aanzienlijk wil verbeteren. De ontwikkeling van nieuwe batterijtechnologieën en -materialen zal de groene energietransitie stimuleren en wij geloven dat siliciumanoden een belangrijke rol zullen spelen in deze ontwikkeling. Daarom zijn we verheugd om aandeelhouder te worden van E-magy en de reis naar meer innovatieve oplossingen en commercieel succes in de komende jaren te ondersteunen.”

“Het versnellen van de transitie naar een koolstofneutrale economie vormt de kern van onze investeringsstrategie. We zien deze investering in E-magy als het volgende voorbeeld van onze sterke toewijding aan het ondersteunen van opwindende technologie en sterke door onderzoek en ontwikkeling gedreven scale-ups. Samen met een fantastische groep gelijkgestemde mede-investeerders kijken we ernaar uit om het internationale team van batterijspecialisten van E-magy te ondersteunen op haar reis naar schone e-mobiliteit”, aldus Bram Sprangers, Investment Associate bij Invest-NL. “Het innovatieve materiaal van E-magy stoot tot zes keer minder koolstofdioxide uit bij de productie van het materiaal. Het zal de batterij van een elektrisch voertuig in staat stellen om lichter en kleiner te zijn, waardoor het gewicht van de auto wordt verminderd, het energieverbruik wordt verminderd en de emissies worden verminderd die gepaard gaan met de energieproductie om de auto op te laden. Innovatie die impact heeft”, voegt Helmer Schukken, Managing Partner Rubio Impact Ventures, toe.

“We zijn verheugd om E-magy te blijven ondersteunen en deel uit te maken van de scale-up reis. Het bedrijf heeft zeer bemoedigende resultaten geboekt, waaronder eind 2022 toen het 500 batterijcycli voltooide met silicium als het enige actieve anodemateriaal”, aldus Bram Ledeboer, Partner bij SHIFT Invest. “Omdat we E-magy al voor de oprichting hebben ondersteund, zijn we er trots op dat het team voortdurend zijn mijlpalen in de technologische ontwikkeling en de nodige bewijspunten voor schaalvergroting bereikt. Dit komt tot uiting in deze belangrijke financieringsronde en de onboarding van een vooraanstaand consortium van hoogwaardige investeerders. Het bedrijf is goed op weg om zijn impactvolle technologie te commercialiseren,” voegde Anthony Viellevoije, Investment Director bij PDENH, toe.

Om de overstap naar elektrisch rijden mogelijk te maken, heeft de wereld betere batterijen nodig. E-magy heeft een energierijke oplossing uitgevonden voor batterijen van de volgende generatie, die nanoporeus silicium levert aan auto- en batterijfabrikanten over de hele wereld. Dit unieke speciale silicium zorgt voor winnende batterijprestaties, terwijl het compatibel is met bestaande Gigafactory-productielijnen en klaar is om te worden opgeschaald. Het wordt geproduceerd in een state-of-the-art productiefaciliteit in de buurt van Amsterdam, Nederland. Het team van geavanceerde materiaalspecialisten heeft meer dan 20 jaar ervaring in siliciumkristallisatie en wordt gedreven door de visie om iedereen in de nabije toekomst te laten genieten van schone, elektrisch aangedreven mobiliteit.

Hydro is een toonaangevend industrieel bedrijf dat bedrijven en partnerschappen opbouwt voor een duurzamere toekomst. We ontwikkelen industrieën die belangrijk zijn voor mens en maatschappij. Sinds 1905 heeft Hydro natuurlijke hulpbronnen omgezet in waardevolle producten voor mensen en bedrijven, waardoor een veilige werkplek is gecreëerd voor onze 32.000 werknemers op meer dan 140 locaties en 40 landen. Tegenwoordig bezitten en exploiteren we verschillende bedrijven en hebben we investeringen met een basis in duurzame industrieën. Hydro is, via haar activiteiten aanwezig, in een breed scala van marktsegmenten voor aluminium, energie, metaalrecycling, hernieuwbare energiebronnen en batterijen, en biedt een unieke schat aan kennis en competentie. Hydro zet zich in om de weg te wijzen naar een duurzamere toekomst, het creëren van meer levensvatbare samenlevingen door natuurlijke hulpbronnen op innovatieve en efficiënte manieren te ontwikkelen tot producten en oplossingen.

Invest-NL is de Nationale Financierings- en Ontwikkelingsinstelling van Nederland die zich als impactinvesteerder richt op het financierbaar maken van wat niet financierbaar lijkt. Samen met andere financiers, investeerders en ontwikkelingsspecialisten – zowel privaat als publiek – richt Invest-NL zich primair op de grotere maatschappelijke uitdagingen zoals de transitie naar een koolstofneutrale en circulaire economie, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg en deep tech.

Rubio Impact Ventures is een toonaangevend impact venture fonds gevestigd in Nederland met €150 miljoen AUM. Rubio investeert in wereldveranderende ondernemers die krachtige positieve impact verenigen met een schaalbare commerciële business; de toekomstbestendige aanpak van succesvol ondernemen. Rubio biedt zijn investeringen een winnende mix van kapitaal, expertise en netwerktoegang om hen te helpen versnellen naar het volgende niveau.

SHIFT Invest, opgericht in 2009, is een Nederlands impact venture capital fonds dat investeert in innovaties op het gebied van voedsel en landbouw, groene industrieën, circulaire economie, energietransitie en duurzame mobiliteit en logistiek. De investeringen zijn gericht op het behalen van een positieve milieu-impact en financieel rendement. Samen met haar partners biedt SHIFT ondernemers een uitgebreid netwerk en inzicht in diverse sectoren. Het fonds wordt beheerd door New Balance Impact Investors, een team van ervaren beleggingsprofessionals en ondernemers.

PDENH is een investeringsfonds van EUR 85 miljoen van de Provincie Noord-Holland dat investeert in duurzame en innovatieve bedrijven en initiatieven. Het portfolio bestaat uit >30 startups, scaleups en projecten binnen de domeinen energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Nationaal Groeifondsprogramma NXTGEN HIGHTECH, dat op het punt staat van start te gaan. Dit programma investeert tot 1 maar liefst 2030 miljard euro met meer dan 330 partners, in meer dan 60 projecten en in zes essentiële domeinen. Nxtgen HIGHTECH levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de structurele en duurzame economische groei in Nederland en biedt oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energietransitie, gezondheid, veiligheid en voedsel.