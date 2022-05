Duurzame eisen óók aan het mkb – bereid u voor!

Het vooruitzicht van een lange periode met hoge energie- en grondstofprijzen geeft de energie- en circulaire transitie in Nederland een flinke duw. Duurzame energieopwekking en recycling zijn de beste manieren om onafhankelijker te worden van het Russisch gas en grondstoffen. De industrie moet dus zo snel mogelijk verduurzamen. Banken spelen hierin een belangrijke rol, door de financiering van deze overgang. Ook ABN AMRO heeft zich gecommitteerd aan het Nederlandse Klimaatakkoord. Daarbij streven we niet alleen naar het verlagen van het eigen energie- en materiaalverbruik, maar ook naar een lagere CO2-emissie van onze klanten.

Financiële instellingen moeten al sinds 2018 rapporteren over bijvoorbeeld CO2-uitstoot. Met de komst van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gaat deze rapportageplicht vanaf volgend jaar gelden voor alle beursgenoteerde en grote ondernemingen. Bij klanten die voor krediet komen, hanteert ABN AMRO een kwalitatieve duurzaamheidsvragenlijst. Hierop staan sectorspecifieke vragen over onder andere certificering, lidmaatschappen, interne vastlegging en duurzame ambities. Op basis daarvan krijgt de klant een score: below par, par of above par vergeleken met andere klanten in dezelfde subsector. Deze score bepaalt samen met de kredietrisicoscore of een financiering wordt gegeven en tegen welke rente. Voor de CSRD zal deze kwalitatieve toets echter niet meer genoeg zijn.

Vanwege de CSRD moeten banken en grote bedrijven steeds vaker gedetailleerde informatie opvragen bij hun industriële toeleveranciers over niet-financiële resultaten als CO2-uitstoot en duurzame certificaten. Dat noopt hen te investeren in duurzaamheid, maar wat houdt dat precies in? De nieuwe EU Taxonomie geeft in eenduidige taal duidelijkheid en classificering of een investering het stempel ‘duurzaam’ mag dragen. Deze EU Taxonomie dient als een leidraad bij het meten van duurzaamheid, zodat accountants duurzaamheidseffecten makkelijker in het jaarverslag kunnen integreren. Zo kunnen duurzame koplopers steeds beter worden onderscheiden van niet-duurzame achterblijvers.

Tot zover de CDSR-stok van de EU en de overheid. Er zijn gelukkig ook wortels zoals overheidssubsidies, fiscale voordelen en innovatieprogramma’s. Ook banken belonen steeds vaker duurzaam gedrag. Een mooi voorbeeld is de Sustainability Linked Loan (SLL). Deze lening, ook beschikbaar voor het mkb, kent geen financiële ratio’s zoals solvabiliteit, maar uitsluitend duurzaamheidsratio’s. Denk aan energie-efficiëntie of het gebruik van recyclede grondstoffen of het aannemen van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Haalt het bedrijf tijdens de looptijd van de lening de afgesproken ratio’s, dan krijgt het een jaarlijkse rentekorting. Zo niet, dan betaalt het een boeterente. De SLL is wereldwijd een van de snelst groeiende type leningen.

Momenteel zijn er geen directe wettelijke eisen aan duurzame verslaglegging door het mkb, maar wel indirecte. De overheid, de banken en nu ook de grotere, industriële afnemers gaan informatie opvragen bij hun mkb-toeleveranciers over bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van een bewerking of product. Bereid u dus voor!

David Kemps is sector banker Industrie bij ABN AMRO.