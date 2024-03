Vorig jaar verkocht de Duitse werktuigmachine-industrie machines, inclusief onderdelen en accessoires, ter waarde van ongeveer 9,5 miljard euro aan het buitenland. Dat was 9 procent meer dan in 2022. “We hebben daarmee onze titel als wereldkampioen verdedigd, vóór China en Japan,” zei Dr. Markus Heering, uitvoerend directeur van de VDW (Duitse Vereniging van Gereedschapswerktuigenbouwers) in Frankfurt am Main, in een toelichting op het resultaat.

De export naar Amerika vertoonde de sterkste groei binnen de triade met een toename van 18 procent. Dit werd gestimuleerd door de VS, de op één na grootste afzetmarkt voor de Duitsers met een aandeel van 15%. Zij kochten goederen ter waarde van 1,4 miljard euro. Dit komt overeen met een groei van 19 procent. “Onze leden zijn over het algemeen positief over de Amerikaanse markt, ook voor de toekomst,” meldt Heering. “Klanten daar hebben lagere kosten dan lokale klanten, bijvoorbeeld door lagere energieprijzen dan in dit land. En de auto-industrie investeert in zware motoren omdat vanaf 2027 strengere emissievoorschriften van kracht worden. Mexico wordt ook gunstig beoordeeld. Veel internationale bedrijven investeren er vanwege de nabijheid van de Amerikaanse markt,” vervolgt Heering.

De export naar Mexico steeg zelfs met 28%, sterker dan de export naar de VS. Hiermee staat het Midden-Amerikaanse land op de 9e plaats van de belangrijkste exportmarkten. Met een volume van 326 miljoen euro is Mexico de op één na belangrijkste markt op het Amerikaanse continent. De handel in Zuid-Amerika daalde daarentegen met 7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Export naar China blijft achter bij topjaren

De Duitse export naar Azië steeg vorig jaar met 7 procent. Met een aandeel van ongeveer 17 procent is China het belangrijkste bestemmingsland van allemaal. Vergeleken met het voorgaande jaar groeide de export met 6 procent naar een volume van 1,6 miljard euro, maar bleef ver achter bij het laatste topjaar 2018. Veel bedrijven geloven dat de zaken slecht gaan. “De economie in China is zwak en het land blijft zich in zijn streven naar autonomie loskoppelen van buitenlandse import”, meldt VDW-directeur Heering. Het is daarom belangrijk om de markten nog meer te diversifiëren en zich meer te richten op alternatieve groeimarkten, bijvoorbeeld in de Aziatische regio. India wordt ook aantrekkelijker, zegt Heering. Er zijn veel aanvragen, activiteiten, projecten en contacten in India. De Indiase markt blijft echter zeer prijsgevoelig. India is momenteel de 13e belangrijkste markt. De Duitse export is met een kwart gestegen.

Thuismarkt Europa met tragere groei

Met een aandeel van meer dan 50 procent is Europa de grootste verkoopregio voor Duitse fabrikanten in de triade. Toch bleef de groei op de thuismarkt achter, met een toename van 6% en een volume van ongeveer 4,9 miljard euro. “Hoewel de meeste West-Europese landen zijn gegroeid, zijn sommige fabrikanten van bewerkingsmachines sceptisch over Europa,” legt Heering uit. Nieuwe orders lopen terug als gevolg van de huidige zwakke economie. Dit geldt met name voor Italië, de op twee na grootste afzetmarkt ter wereld, dat zijn subsidiebeleid de afgelopen jaren merkbaar heeft teruggeschroefd. Zwitserland wordt daarentegen positief beoordeeld als een stabiele afzetmarkt. Met een volume van 430 miljoen euro staat het op de vierde plaats van de belangrijkste exportmarkten. Vergeleken met Duitsland profiteren klanten in Zwitserland van lagere energiekosten en langere werktijden. Dit stimuleert investeringen. Noord-Europa wordt ook positief beoordeeld, net als de activiteiten in Turkije, die met 39 procent groeiden. “Turkije staat in de politieke schijnwerpers vanwege zijn handelsbetrekkingen met Rusland. Aan de andere kant genereren veel klanten van bewerkingsmachines in Turkije inkomsten in euro’s met hun exportactiviteiten. Dankzij de zwakke Turkse lira kunnen ze deze gebruiken om te investeren in productietechnologie,” zegt Heering.

De Duitse werktuigmachine-industrie is voor 70% afhankelijk van de export. De zwakke internationale vraag naar kapitaalgoederen, die ook Duitse klanten treft, maakt het moeilijker om zaken te doen. “Economische experts verwachten pas volgend jaar een breed marktherstel,” concludeert Heering.

De Duitse gereedschapsmachine-industrie is een van de vijf grootste gespecialiseerde takken van de machinebouw. Ze levert productietechnologie voor metaalbewerking aan alle takken van industrie en levert een belangrijke bijdrage aan innovatie en productiviteitsgroei in de industrie. Door haar absolute sleutelpositie in de industriële productie is haar ontwikkeling een belangrijke indicator voor de economische dynamiek van de hele industrie. In 2023 produceerde de sector machines en diensten ter waarde van ongeveer 15,2 miljard euro met gemiddeld ongeveer 65.200 werknemers (bedrijven met meer dan 50 werknemers).