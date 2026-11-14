De 30 megawatt elektrolysefabriek in het Duitse Bad Lauchstädt heeft voor het eerst groene waterstof geproduceerd. Daarmee bereikt het energiepark een belangrijke mijlpaal op weg naar industriële levering aan de chemische industrie. De komende maanden worden de verschillende installaties en infrastructuur op elkaar afgestemd. De volledige ingebruikname staat gepland voor 2027.

De elektrolyse-installatie, geleverd door het Duitse Sunfire, bestaat uit drie modules van elk 10 megawatt. Met elektriciteit uit een nabijgelegen windpark van circa 50 megawatt wordt water gesplitst in waterstof en zuurstof. De installatie maakt gebruik van alkalische elektrolyse onder druk en vormt het hart van het Energiepark Bad Lauchstädt.

Nu de eerste waterstof is geproduceerd, verschuift de aandacht naar de integratie van de volledige productieketen. Daarbij moeten elektriciteitsopwekking, elektrolyse, gasbehandeling en transport onder praktijkomstandigheden betrouwbaar samenwerken.

Van windpark naar raffinaderij

Het project onderscheidt zich doordat de volledige waterstofketen op industriële schaal wordt getest. Voor het transport wordt een bestaande aardgasleiding van circa 25 kilometer gebruikt, die door netbeheerder ONTRAS is omgebouwd voor waterstof.

De geproduceerde waterstof is bestemd voor de raffinaderij van TotalEnergies in Leuna. De afnemer zal volgens de projectpartners vanaf 2027 circa 3.000 ton groene waterstof per jaar gebruiken.

Holger Kreetz, COO van Uniper

‘De waterstofeconomie heeft meer nodig dan alleen elektrolysers. Er moeten betrouwbare verbindingen komen tussen duurzame elektriciteitsproductie en industriële afnemers’, zegt Holger Kreetz, COO van Uniper. ‘De eerste geproduceerde waterstof is een belangrijke mijlpaal. Nu moet blijken dat de volledige procesketen betrouwbaar functioneert.’

Industriële opschaling

De elektrolyse-installatie wordt ontwikkeld en geëxploiteerd door Elektrolyse Mitteldeutschland (EMG), een joint venture van Uniper en VNG Handel & Vertrieb. Het project moet aantonen hoe grootschalige waterstofproductie kan worden geïntegreerd met bestaande energie-infrastructuur en industriële afname.

Voor de verdere ontwikkeling van de waterstofeconomie is vooral die systeemintegratie van belang. Niet alleen de capaciteit van elektrolysers, maar ook de afstemming tussen wisselende duurzame elektriciteitsproductie, gasbehandeling, transport en de continue vraag vanuit de industrie bepaalt de technische en economische haalbaarheid.

Met Energiepark Bad Lauchstädt investeren de projectpartners in totaal €210 miljoen. Daarvan wordt €44 miljoen gefinancierd via het Duitse onderzoeksprogramma Reallabore der Energiewende.

Het project moet praktijkervaring opleveren voor de ontwikkeling van vergelijkbare regionale waterstofclusters, waarin duurzame energieproductie, infrastructuur en industriële afnemers rechtstreeks met elkaar worden verbonden. De volledige ingebruikname van het geïntegreerde systeem is voorzien voor 2027.