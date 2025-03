In het vierde kwartaal van 2024 daalde de orderintake voor de Duitse gereedschapsmachine-industrie met 7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook de orders uit binnen- en buitenland daalden met 7 en 6 procent. In heel 2024 daalde de orderintake met 19 procent. In Duitsland lagen de orders 9 procent lager dan het jaar ervoor, terwijl de buitenlandse orders met 24 procent daalden.

“De situatie in onze branche blijft uitdagend”, zegt Dr. Markus Heering, directeur van de VDW (Duitse vereniging van gereedschapsmachinebouwers) in Frankfurt am Main, over het resultaat. Hoewel de Amerikaanse markt grote kansen biedt voor de onmisbare Duitse productietechnologie, brengt het tariefbeleid van Trump grote risico’s met zich mee, vervolgt Heering. De aanhoudende turbulentie in de wereldeconomie met de dreiging van een handelsoorlog heeft invloed op de bereidheid om over de hele linie te investeren. Met name de kritieke situatie in de auto- en toeleveringsindustrie heeft een negatieve impact. Toch zijn er in sommige gevallen, bijvoorbeeld in de luchtvaart, medische technologie, fijnmechanica, energie, scheepsbouw en bewapening, lichtpuntjes, die herhaaldelijk tot grote orders leiden, meldt Heering. Ook de business met service, onderdelen, reparaties, onderhoud en ombouw ontwikkelt zich beter dan de verkoop van nieuwe machines. Alle regio’s van de wereld verloren vorig jaar echter elk een kwart van hun ordervolume.

Meer momentum wordt pas in de tweede helft van het jaar verwacht, wanneer lagere inflatie en rentetarieven een herstel van de investeringen ondersteunen. “We verwachten van de nieuwe Duitse regering dat ze duidelijke ondersteuning biedt op alle punten die al maanden door de industrie worden geëist, namelijk het verminderen van de bureaucratie, het verlagen van de kosten, het versterken van het concurrentievermogen en de investeringsactiviteit, om maar de belangrijkste te noemen”, zegt VDW-directeur Heering.

De last van de daling van de orderintake in de afgelopen twee jaar heeft nu ook gevolgen voor de productie van gereedschapsmachines, die in 2024 met 4 procent licht daalde. In 2025 wordt een scherpe min van 10 procent verwacht.