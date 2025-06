Het Duitse ondernemersvertrouwen toont herstel. De Ifo-index – de belangrijkste graadmeter voor het Duitse ondernemersklimaat – steeg in mei van 86,9 naar 87,5 punten. De toename is vooral te danken aan minder sombere toekomstverwachtingen, hoewel de beoordeling van de huidige situatie iets verslechterde. Volgens het Ifo Instituut neemt de eerder sterk gestegen onzekerheid bij bedrijven weer af. “De Duitse economie vindt langzaam haar ritme terug,” aldus het rapport.

Industrie: orderinstroom stabiliseert, verwachtingen stijgen

Met name in de verwerkende industrie verbeterde het sentiment zichtbaar. De verwachtingen zijn fors opgewaardeerd en ook de actuele situatie wordt iets positiever beoordeeld. De orderinstroom is inmiddels gestabiliseerd. In de voedingsmiddelenindustrie was de opleving het sterkst, terwijl in de chemische sector de stemming juist wat verslechterde.

Diensten en logistiek krabbelen op

Ook de dienstensector noteerde een lichte verbetering van het klimaat, vooral dankzij optimistischere verwachtingen. De actuele situatie werd wel wat minder positief beoordeeld. De transport- en logistieksector, die eerder onder druk stond door dreigende handelsbelemmeringen, laat tekenen van herstel zien.

Handel en bouw: voorzichtig herstel

In zowel de groothandel als detailhandel nam het vertrouwen toe, mede door betere verwachtingen én een positievere kijk op de huidige prestaties. In de bouwsector zet het herstel van het ondernemersklimaat zich inmiddels voor de vierde maand op rij door. Bedrijven zien hun actuele situatie verbeteren en het pessimisme over de toekomst neemt verder af.

Analyse

Voor Nederlandse toeleveranciers en exporteurs in de machinebouw, industriële dienstverlening en technologie is het gematigde herstel van het Duitse ondernemersklimaat een hoopvol signaal. Met stabiliserende orderportefeuilles in de Duitse maakindustrie en logistiek, groeit het perspectief op een bescheiden opleving van de grensoverschrijdende industriële dynamiek in de tweede helft van 2025. Link naar IFO