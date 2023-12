Dringend gezocht: technische opdrachten voor de International Project Week Saxion

Windturbines op zee hebben onderhoud nodig. De hijskranen die daarbij gebruikt worden moeten hun werk stabiel kunnen doen, ook bij veel wind en een hoge deining. Huisman Equipment heeft daarvoor reeds innovatieve technologieën ontwikkeld. Maar verdere optimalisatie daarvan is vanzelfsprekend altijd zinvol. Dus heeft de Rotterdamse kranenbouwer een opdracht ingediend voor de International Project Week van Saxion Hogeschool in Enschede. In de week van 5 tot en met 9 februari gaan groepen van engineeringstudenten met de klus aan de slag.

Optimalisatie is een typische insteek voor de opdrachten die industriële bedrijven indienen, vertelt Ed Schreuter, projectleider International Project Week. ‘Nee, het gaat niet om zaken waarvan het primaire proces van bedrijven direct van afhankelijk is. Het gaat om de kleinere vragen waarvoor innovatieve, frisse ideeën gezocht worden.’ Vragen die evenwel een – soms letterlijke – universele scope kunnen hebben. ‘Een van de binnengekomen opdrachten is een oplossing te ontwikkelen voor het ruimte-afval dat een steeds grotere bedreiging vormt voor satellieten.’

Nog ruimte voor 25 opdrachten

De twee opdrachten die Schreuter ter illustratie noemt maken deel uit van de 25 die inmiddels bij hem zijn binnengekomen. ‘Maar we hebben ruimte voor nog eens 25 opdrachten.’ Saxion heeft immers de beschikking over 1200 technische studenten van de richtingen Chemie, Chemische Technologie, Werktuigbouw, Technische Natuurkunde, Elektrotechniek, Mechatronica, Technische Informatica en Industriële Productontwikkeling. Voorts nemen deel aan de week internationale studenten afkomstig van partner-opleidingsinstellingen van Saxion in landen als Polen, Portugal, Schotland en ook China.

Uit dat aanbod van studenten worden groepen van acht personen gevormd. ‘Welke opleidingen in een groepje vertegenwoordigd zijn hangt af van de aard van de opdracht. Zo heb ik een opdracht binnengekregen voor het ontwikkelen van de systeem voor het hergebruik van onder andere laminaat. In dat groepje komen vanzelfsprekend studenten Chemie en Chemische Technologie, maar mogelijk ook van Werktuigbouw. Interdisciplinaire oplossingen zijn vaak de beste. En studenten leren zo ook samen te werken met mensen met een heel andere achtergrond. Iets wat ze in hun carrière ook zullen moeten.’

Contact met potentiële werknemers

De International Project Week biedt de deelnemende bedrijven meer dan creatieve, frisse ideeën, benadrukt Schreuter, tegen een geringe tijdsinvestering. ‘Het brengt ondernemingen in direct contact met potentiële medewerkers, voor industriële bedrijven van grote waarde gezien de krappe arbeidsmarkt waar ze mee kampen. En veel hoeven opdrachtgevers er niet voor te doen: op de maandag moet de opdracht worden uitgelegd en op de vrijdag kan de oplossing worden opgehaald. De coaching doen onze docenten en die van onze internationale partners.’

Het is de 26e keer dat Saxion de week organiseert die traditioneel wordt afgesloten met een plenaire presentatie van de ontwikkelde ideeën. Ook is er een uitverkiezing voor de Serendipity Award van de beste oplossingen door een jury samengesteld uit vertegenwoordigers van de beroepenveldcommissie van de hogeschool en de opdrachtgevers.

Voor meer informatie: Ed Schreuter, Projectleider International Project Week, 06 – 2091 6956 projectweek.led@saxion.nl. Deadline voor het indienen van opdrachten is vrijdag 22 december, maar heel hard is die niet: ‘Vorig jaar hebben we nog een opdracht kunnen meenemen die daags voor de week werd ingediend.’

