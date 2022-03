Drie nieuwe offshore windenergieprojecten voor Kajima Corporation en Van Oord in Japan

Kajima Corporation en Van Oord zijn geselecteerd als Balance of Plant (BoP) contractors voor drie offshore windprojecten in Japan. Kajima Corporation, opgericht in 1840, is een van de grootste en toonaangevende bouwbedrijven in Japan. Kajima Corporation heeft een uitgebreide staat van dienst in maritieme constructiewerkzaamheden, evenals meer dan 30 jaar ervaring in de bouw van onshore windparken. Voor Van Oord is het een eerste opdracht van dit formaat in Japan.