Met de acquisitie van het Amerikaanse Solara Automation breidt de Helmondse hightech machine- en modulebouwer AAE zijn activiteiten uit naar Noord-Amerika. Daarnaast wil het Brabantse familiebedrijf binnen afzienbare tijd ook een positie verwerven in Azië. ‘Onze “local for local”-strategie is erop gericht om in de buurt van onze wereldwijd opererende klanten met hen te kunnen samenwerken’, zeggen Frank Mulders en Manon Pijnenburg van AAE. ‘Hoe beter we de behoeften van onze lokale klanten begrijpen, hoe beter ook de producten die we aan hen leveren.’

AAE zet met overname voet aan grond in Noord-Amerika

AAE bestaat al sinds 1976 en heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van complexe technologische oplossingen binnen drie businesslijnen: ultra conditioned precision modules, advanced OEM systems en printing & assembly automation. Deze divisies leveren hightech modules en machines die essentieel zijn voor onder meer de semiconductor-, medische en consumentengoederenindustrie. Het bedrijf telt ruim 550 medewerkers.

De overname van Solara Automation is volgens Manon Pijnenburg, chief global strategy & culture, een eerste stap van het bedrijf om voet aan de grond te krijgen in Noord-Amerika. ‘Bij Solara heerst dezelfde familiale bedrijfscultuur als bij AAE. De directeur-eigenaar gaat qua leeftijd richting zijn pensioen en wilde zijn bedrijf met zo’n vijftien medewerkers in goede handen overdragen’, verklaart ze. ‘We hebben ook overwogen om een compleet nieuwe vestiging te openen in Noord-Amerika, maar verwachten door deze overname een snellere en betere start te kunnen maken. In eerste instantie focussen we daarbij op printing & assembly automation, omdat de Amerikaanse markt veel groeikansen biedt voor AAE. Maar daarna willen we ook onze twee andere businesslijnen verder uitbouwen.’

Sterke regio

In Noord-Amerika bereidt AAE ook een verhuizing voor naar een moderne faciliteit van ongeveer 10.000 vierkante meter om na de introductie van printing & assembly automation daar ook de andere twee businessunits vorm te geven. Solara Automation is gevestigd in de buurt van het innovatieve Research Triangle Park in North Carolina, vergelijkbaar met de Brainport-regio in Eindhoven en omstreken. Pijnenburg: ‘Dit is een van de sterkste economische regio’s in de Verenigde Staten en biedt een vruchtbare omgeving voor technologische ontwikkeling.’

‘Onze klanten werken graag op meerdere continenten met vertrouwde leveranciers samen’

Er zijn onder meer drie toonaangevende technische universiteiten gevestigd, die samen de driehoek van het park vormen. ‘In deze regio zijn ook veel bedrijven actief in sectoren die relevant zijn voor AAE, zoals de (bio)medische, farmaceutische, semicon- en lifesciencesector. Voor AAE is het daarom een logische keuze om zich hier te vestigen.’

Transitie begeleiden

Algemeen directeur Frank Mulders geeft aan dat de AAE-vestiging in Noord-Amerika een autonoom bedrijf wordt als onderdeel van de AAE-organisatie. ‘In eerste instantie krijgt de vestiging wel een Nederlandse managing director, die ook in de buurt van de fabriek gaat wonen en werken om de transitie te begeleiden. Verder willen we de komende maanden gebruiken om de medewerkers van Solara Automation goed te leren kennen en best practices met elkaar te delen. Hoe kunnen we van elkaar leren?’

De “local for local”-strategie van AAE is erop gericht om op verschillende continenten eigen vestigingen op te zetten, om vanuit daar lokaal wereldwijd opererende klanten van AAE optimaal te bedienen. Door dicht bij de eigen klanten te opereren, kan AAE tevens optimaal inspelen op de groeiende vraag naar lokale leveranciers in de Amerikaanse markt.

DNA begrijpen

‘Omdat we klantspecifieke modules en machines ontwikkelen en produceren, is het voor ons belangrijk om het DNA van onze klanten door en door te begrijpen’, zegt Pijnenburg. ‘Door dicht bij onze klanten te opereren, kan snel en in dezelfde tijdzones worden samengewerkt. Onze klanten kunnen de producten van AAE daarna bovendien ook eenvoudig wereldwijd inzetten. Met de “local for local”-strategie volgen we dus ook onze wereldwijd opererende klanten, die graag op meerdere continenten met vertrouwde leveranciers samenwerken.’

‘We hebben ook overwogen om een compleet nieuwe vestiging te openen in Noord-Amerika, maar verwachten door deze overname een snellere en betere start te kunnen maken’, aldus Manon Pijnenburg van AAE

Voor Azië heeft AAE eenzelfde strategie in gedachten. ‘Ook hier willen we graag dichter bij onze mondiale klanten zitten en zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is om een kleiner bedrijf over te nemen, dat reeds actief is in een van drie businesslijnen waarin AAE is gespecialiseerd’, vertelt Mulders. Om vanuit daar vervolgens verder te groeien. De bedoeling is dat alle AAE-vestigingen in de toekomst op dezelfde manier worden vormgegeven. Pijnenburg: ‘Daarbij richten we ons steeds op de drie businessunits, in lijn met de AAE-cultuur. We gaan ook niet werken met één centraal hoofdkantoor. De vestigingsdirecteuren worden onderdeel van het global executive team.’

Stevig fundament

Mulders vult aan: ‘De stap naar Noord-Amerika, en later ook naar Azië, zetten we als AAE geleidelijk en weloverwogen. We doen dit in ons eigen tempo en vinden het belangrijk om te zorgen voor een stevig fundament dat we de komende jaren samen met onze klanten en leveranciers verder uit willen bouwen. Synergie moet worden bereikt door het omarmen en uitwisselen van de beste systemen, procedures en processen tussen de verschillende locaties. De AAE-cultuur, gericht op ambitie, daadkracht, mensgerichtheid en samenwerking, blijft de kern van alles wat we doen. Deze passen we aan op de regio waarin we ons vestigen. Want dat is de enige weg naar langetermijnsucces. Zo is ook de culturele match met Solara Automation tot stand gekomen.’ Die koers blijft AAE ook in de toekomst volgen. Op die manier wil het bedrijf verder groeien naar 100 miljoen euro omzet voor AAE North America in de komende tien jaar.

De missie van AAE is volgens Pijnenburg vooral om de wereld met behulp van zijn producten een stukje gelukkiger en gezonder te maken. ‘Met onze hightech producten leveren we een bijdrage aan oplossingen die onze samenleving innovatiever, mooier, duurzamer, veiliger en leuker maken. Daarnaast geloven we erin dat we met onze “local for local”-strategie en de ambitie om best for the world te zijn, als bedrijf op meerdere continenten een positieve bijdrage kunnen leveren op sociaal, economisch en ecologisch gebied. Onze wereldwijde klanten vragen dit ook van ons. De huidige ontwikkelingen zijn hierin een mooie stap.’