Dr. Steffen Haack (56) wordt per 1 augustus 2022 CEO van de aandrijf- en besturingsspecialist Bosch Rexroth AG. Sinds 1 januari 2021 is hij lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor Development en de twee business units van Industrial Hydraulics. Rolf Najork (60), die sinds 2016 CEO van Bosch Rexroth is en naast die functie sinds januari 2019 lid van de Raad van Bestuur van Robert Bosch GmbH, zal zich concentreren op zijn rol bij Bosch.

Filiz Albrecht, Managing Director en Arbeidsdirecteur van Robert Bosch GmbH en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Bosch Rexroth AG, zegt: “Ik ben ervan overtuigd dat Bosch Rexroth onder leiding van Steffen Haack de toekomstige uitdagingen op het gebied van hydrauliek en fabrieksautomatisering uitstekend het hoofd zal bieden. Steffen Haack kent de klanten en medewerkers van Bosch Rexroth zeer goed en is een erkend expert op het gebied van klantgerichte innovatie.”

Met betrekking tot Najork voegt Albrecht toe: “Ik wil Rolf Najork bedanken voor zijn leiderschap, waarmee hij Bosch Rexroth sinds 2016 heeft gevormd tot een zeer succesvol onderdeel van de Bosch Groep. Samen met het wereldwijde team heeft hij de innovatiekracht en het concurrentievermogen van onze aandrijf- en besturingstak duurzaam vergroot en een sterke cultuur van klantgerichtheid, samenwerking en prestaties gecreëerd, waarmee Bosch Rexroth zich onderscheidt. Bosch Rexroth is zeer goed voorbereid op de toekomst.” Naast zijn rol als CEO van Bosch Rexroth AG, die hij sinds februari 2016 vervult, is Najork sinds januari 2019 ook lid van de Raad van Bestuur van Robert Bosch GmbH. In zijn tijd als CEO van Bosch Rexroth heeft Najork de onderneming ingrijpend getransformeerd.

Haack, die een doctorsgraad heeft op het gebied van fluid technology, begon zijn carrière bij Bosch in 1996. Sinds 2001 heeft hij bij Bosch Rexroth verschillende taken op zich genomen, die zowel betrekking hadden op fabrieksautomatisering als op hydrauliek. Van 2015 tot 2017 was hij al lid van de Raad van Bestuur. Van 2017 tot eind 2021 gaf Haack leiding aan de business unit Industrial Hydraulics en trad in januari 2021 weer toe tot de Raad van Bestuur. Sindsdien is hij verantwoordelijk voor Development en New Business van Bosch Rexroth. Naast zijn professionele activiteiten is Haack voorzitter van de vakvereniging Fluid Power binnen de VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) en lid van de adviesraad van “Deutscher Maschinenbau-Gipfel“, de Duitse top voor machinebouw.

Als CEO zal Haack zijn huidige verantwoordelijkheden voor Development en New Business behouden. Van Najork zal hij de verantwoordelijkheid overnemen voor Strategy, Business Development en Benchmarking. De andere vier bestuursleden – Holger von Hebel, Thomas Donato, Reinhard Schäfer en Dr. Marc Wucherer – behouden hun huidige verantwoordelijkheden.

Haack over zijn nieuwe rol: “Ik kijk ernaar uit om samen met ons wereldwijde team de dynamische ontwikkeling van Bosch Rexroth te stimuleren: of het nu gaat om de verdere ontwikkeling en duurzaamheid van onze producten en oplossingen, de versterking van wereldwijde supply chains, het concurrentievermogen van onze onderneming of de verdere ontwikkeling van onze sterke cultuur.”

Recentelijk heeft Bosch Rexroth de ontwikkeling van het productportfolio en de regionale structuur verder geïntensiveerd. Zo kondigde Bosch Rexroth onder meer de overname aan van de in de VS gevestigde hydrauliekspecialist HydraForce. In het boekjaar 2021 behaalde Bosch Rexroth een recordbedrag aan orders van circa 7,5 miljard euro en bereikte met een omzet van 6,2 miljard euro opnieuw het niveau van vóór de crisis. Ook voor het boekjaar 2022 rekent Bosch Rexroth momenteel op een groei van de orderintake en de omzet. Bosch Rexroth heeft wereldwijd ongeveer 31.100 medewerkers in dienst.