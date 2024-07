Dover heeft Demaco Holland B.V. overgenomen. Demaco maakt nu deel uit van OPW‘s Clean Energy Solutions business (“OPW CES”) binnen het Clean Energy & Fueling-segment van Dover.

Demaco levert kritische componenten voor stroomregeling voor cryogene toepassingen met waterstof en andere industriële gassen die worden gebruikt in een breed scala van eindmarkten die onderhevig zijn aan aantrekkelijke groeitrends, waaronder schone energie, wetenschappelijk onderzoek en gediversifieerde industriële toepassingen. Demaco produceert een breed scala aan technische producten, waaronder vacuümommantelde leidingen, separatoren, subkoelers, kleppen, koppelingen, laadarmen en niveausensoren, voor een breed scala aan blue-chip klanten.

Demaco brengt een complementaire productset en aanwezigheid op de Europese en Aziatische cryogene markten, waardoor het aanbod en de wereldwijde aanwezigheid van OPW verder worden verbeterd en een toonaangevend wereldwijd platform voor cryogene gasstroomcontrole wordt gecreëerd.

“Deze overname markeert een belangrijke mijlpaal in de uitbreidingsstrategie van de OPW CES-business unit, waarbij onze capaciteiten worden verbeterd en ons productaanbod wordt uitgebreid om te voldoen aan de groeiende vraag van onze klanten op het gebied van industriële gassen en schone energie wereldwijd”, aldus Kevin Long, President van OPW. “Demaco verstevigt ons vermogen om onze klanten breder te bedienen, met name op het gebied van geavanceerde technologische oplossingen op de Europese markt. En net als onze bestaande merken voor schone energie, bedient Demaco al vele jaren de cryogene, vloeibare waterstof- en industriële gasindustrie met een intense focus op het leveren van de meest geavanceerde infrastructuren voor hun klanten over de hele wereld.”

Demaco is een expert op het gebied van cryogene technologie. Wij bouwen infrastructuren om het transport en de toepassing van industriële gassen bij extreem lage temperaturen te vergemakkelijken. Tussen de -160 en -271 ℃ , om precies te zijn. Omdat we zowel aan standaard als aan zeer geavanceerde projecten werken, hebben we een enorme ervaring opgebouwd. Daarom is geen enkele cryogene kwestie te ambitieus; we pakken elke nieuwe uitdaging met evenveel enthousiasme aan.

Dover is een gediversifieerde wereldwijde fabrikant en leverancier van oplossingen met een jaaromzet van meer dan $ 8 miljard. Wij leveren innovatieve apparatuur en componenten, verbruiksartikelen, aftermarket-onderdelen, software en digitale oplossingen, en ondersteunende diensten via vijf operationele segmenten: Engineered Products, Clean Energy & Fueling, Imaging & Identification, Pumps & Process Solutions en Climate & Sustainability Technologies. Dover combineert wereldwijde schaal met operationele flexibiliteit om de markten die we bedienen te leiden. Ons team van ongeveer 25.000 medewerkers staat al meer dan 65 jaar bekend om onze ondernemende aanpak en werkt samen met klanten om opnieuw te definiëren wat mogelijk is. Dover, met hoofdkantoor in Downers Grove, Illinois, wordt verhandeld op de New York Stock Exchange onder “DOV”.