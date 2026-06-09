Machinebouwer en toeleverancier Douna Machinery komt in handen van investeringsmaatschappij Famon van ondernemer Arno Monincx. Met de overname van zowel Machinefabriek Douna in Leeuwarden als Machinefabriek Van der Velde Boerhof in Appelscha breekt voor het Friese maakbedrijf een nieuwe fase aan, waarin verdere groei en professionalisering centraal staan.

Douna Machinery is al meer dan een eeuw actief in de Nederlandse maakindustrie. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een gespecialiseerde partner op het gebied van metaalbewerking, lassen, verspaning en (proto)machinebouw. Vanuit de vestigingen in Leeuwarden en Appelscha werken in totaal dertig medewerkers aan hoogwaardige componenten, modules en machines voor industriële toepassingen in binnen- en buitenland.

De onderneming richt zich op markten waar precisie, technische complexiteit en maatwerk bepalend zijn. Dankzij langdurige klantrelaties, vakmanschap en een modern machinepark heeft Douna een sterke positie opgebouwd binnen de Nederlandse maakindustrie.

Nieuwe eigenaar met industriële ervaring

Met Arno Monincx krijgt Douna een eigenaar die de sector goed kent. Monincx was achttien jaar actief binnen Aalberts, waarvan acht jaar als lid van de directie. Vanuit die ervaring ziet hij kansen om de onderneming verder uit te bouwen.

“Onze ambitie is om Douna, samen met de gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers en het moderne machinepark, naar een volgende groeifase te brengen”, aldus Arno Monincx.

De dagelijkse leiding komt in handen van Hendrik Wijnja. Hij is al 24 jaar verbonden aan het bedrijf en maakt de stap van technisch directeur naar algemeen directeur. Daarmee kiest Douna nadrukkelijk voor continuïteit, waarbij de aanwezige kennis en ervaring binnen de organisatie behouden blijven.

Eeuw aan maakgeschiedenis

De geschiedenis van Douna gaat terug tot 1924. Gedurende meer dan zestig jaar werd het bedrijf geleid door verschillende generaties van de familie Douna. Na de verkoop buiten de familie in 1987 bleef de onderneming zich ontwikkelen. In 2002 verhuisde Douna naar de huidige locatie in Leeuwarden. Daarna volgden verschillende overnames en uitbreidingen, waaronder Eurometaal in Zaandam, Logtech in Hoogeveen en Machinefabriek Van der Velde Boerhof in Appelscha.

Sinds 2019 was Douna onderdeel van Alfa & Omega Investment van Ale Procée. Onder zijn leiding werd fors geïnvesteerd in de modernisering van het machinepark en de verdere ontwikkeling van de organisatie. In 2024 vierde Douna haar honderdjarig bestaan.

Volgens Procée is met Famon een partij gevonden die de onderneming verder kan ontwikkelen. “Ik ben blij dat we na een zorgvuldige afweging een betrokken nieuwe eigenaar hebben gevonden met kennis van de markt en oog voor de langetermijnontwikkeling van Douna.”

Schaalvergroting en continuïteit

De overname past in een bredere ontwikkeling binnen de Nederlandse maakindustrie, waar steeds meer gespecialiseerde toeleveranciers zoeken naar schaalvergroting, professionalisering en opvolgingsoplossingen. Daarbij wordt het belang van ondernemerschap gecombineerd met investeringen in technologie, productiecapaciteit en talentontwikkeling.

Met de komst van Famon kiest Douna voor een eigenaar met een industriële achtergrond en een lange termijnvisie. De combinatie van een modern machinepark, ervaren medewerkers en een sterke marktpositie moet de basis vormen voor verdere groei in de komende jaren.