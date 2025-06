De Taiwanese toezichthouder TFDA heeft goedkeuring verleend aan een gecoate centrale veneuze katheter (CVC), ontwikkeld door CEMMA Medical in samenwerking met het Nederlandse LipoCoat. Het medische hulpmiddel is uitgerust met een baanbrekende antifouling coating, gebaseerd op LipoCoat’s bio-geïnspireerde technologie. Deze innovatie markeert een belangrijke mijlpaal in de wereldwijde strijd tegen kathetergerelateerde bloedbaaninfecties (CRBSI’s), een van de meest dodelijke ziekenhuisinfecties.

Bio-geïnspireerde oplossing zonder antibiotica

In tegenstelling tot traditionele antimicrobiële coatings gebruikt LipoCoat een lipide-gebaseerde, niet-toxische en antibioticavrije coating. De hydrofiele toplaag voorkomt hechting van bacteriën en biofilmvorming op passieve wijze, zonder bij te dragen aan het groeiende probleem van antimicrobiële resistentie. “Preventie staat centraal,” zegt Jasper van Weerd, CEO van LipoCoat. “We ontwikkelen veilige oplossingen geïnspireerd door de natuur, met het oog op duurzaamheid en patiëntveiligheid.”

Eerste toepassing op intensieve zorg

Het is de eerste CVC met deze technologie die door een autoriteit is goedgekeurd. De katheter is specifiek ontworpen voor toepassing in intensivecare-omgevingen, waar infectierisico’s het hoogst zijn. De goedkeuring door de TFDA luidt een commerciële lancering in Taiwan in, terwijl Europese en Noord-Amerikaanse registratieprocedures worden voorbereid.

Internationale samenwerking als innovatiemotor

De samenwerking tussen LipoCoat en CEMMA Medical, inclusief de productiepartner Eline Medical, toont de kracht van internationale technologische kruisbestuiving. “Met CEMMA’s industriële slagkracht en LipoCoat’s expertise in oppervlaktechemie hebben we een oplossing ontwikkeld die wereldwijd impact kan maken,” aldus een woordvoerder van CEMMA.

Deze ontwikkeling sluit aan bij een bredere trend in de hightech en medtech industrie: slimme, duurzame materialen die patiëntveiligheid verbeteren en tegelijkertijd de druk op zorgsystemen verlichten.

LipoCoat is een biotechbedrijf uit Enschede dat zich richt op bio-geïnspireerde coatings voor medische toepassingen. Het bedrijf ontwikkelt en commercialiseert innovatieve oppervlaktetechnologieën voor medische devices en gezondheidsproducten.

CEMMA Medical is een toonaangevende distributeur en producent van hoogwaardige medische technologie in Taiwan en de Greater China-regio, actief sinds 1980.