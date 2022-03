Doe mee aan het onderzoek Competing in Changing markets en leer er zelf ook van!

Namens professor Rudy Moenaert (TIAS Business School) en professor Henry Robben (Nyenrode Business Universiteit) nodigt STEM Industrial Marketing Community je uit mee te doen aan hun onderzoek “Competing in Changing Markets 2021”. Een onderzoek dat sinds 1999 wordt uitgevoerd.

Om tot topresultaten te komen is het vereist om nogal wat vragen te stellen. Naar schatting duurt het onderzoek 20 minuten. Maar daar krijg je wel het nodige voor terug. Ten eerste wordt er een benchmark rapport gemaakt voor alle deelnemers.

Ten tweede wordt later dit jaar een speciale STEM van de Master verzorgd door de onderzoekers in samenwerking met STEM Industrial Marketing Community voor alle B2B deelnemers aan dit onderzoek.

Met de inzichten die je dan krijgt, is iedereen in staat zijn of haar bedrijf sterker te maken en concurrentiekracht te vergroten.

Doe je mee?

Wil je deelnemen aan dit onderzoek om er ook zelf van te leren? Vraag dan hier je persoonlijke deelnamelink aan: https://stem-imc.com/onderzoek-competing-in-changing-markets/

Na ontvangst daarvan kun je dan in alle rust de vragen beantwoorden en zelfs tussentijds de beantwoording pauzeren.

De antwoorden die je gegeven hebt worden bewaard en je kunt daarna de vragenlijst invullen waar je gebleven was.

Tevens noteren we je gegevens om je uit te nodigen voor de masterclass die we later dit jaar organiseren.