Berenschot is samen met Link Magazine, PublicNL en Nyenrode Business Universiteit gestart met een nieuwe editie van het landelijke AI-Trendonderzoek. Het jaarlijkse, sectoroverstijgende onderzoek richt zich op de manier waarop organisaties artificial intelligence in de praktijk toepassen en welke kansen, risico’s en organisatorische uitdagingen daarbij ontstaan.

Ontdek hoe AI binnen uw sector wordt gebruikt en welke trends relevant zijn.

Krijg concrete adviezen om AI effectief en verantwoord toe te passen.

Ontvang het rapport of de uitnodiging voor een exclusief seminar.

Uit de vorige editie bleek dat meer dan 90 procent van de organisaties verwacht dat het gebruik van AI verder toeneemt, terwijl minder dan 10 procent beschikt over structureel beleid voor de inzet ervan. Volgens de initiatiefnemers loopt de praktijk daarmee nog altijd vooruit op governance, digitale veiligheid en kennisontwikkeling.

Voor de editie van 2026 is de vragenlijst aangescherpt om beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van AI-gebruik binnen organisaties. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar overeenkomsten tussen sectoren zoals overheid, industrie, zorg en kennisinstellingen.

Het invullen van het onderzoek kost ongeveer tien minuten; in ruil ontvangt u medio september het rapport met inzichten die direct bruikbaar zijn voor uw eigen organisatie. Doet u mee AI-Trendonderzoek.