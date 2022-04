Hoe ontwikkelt supply chain management zich in Nederland? Dat onderzoeken BLMC en Nyenrode Business Universiteit elke 2 jaar met de Nationale Supply Chain Monitor. Dit jaar vindt alweer de 5e editie plaats. Heb jij direct te maken met supply chain management in jouw bedrijf? Bijvoorbeeld als supply chain manager, directeur, professional of binnen een gerelateerd vakgebied zoals inkoop of operations? Dan is jouw input zeer welkom! Rapport 2019-2020

Het beantwoorden van de vragenlijst kost slechts 10 minuten en je antwoorden worden geheel anoniem verwerkt. Als dank ontvang je het volledige rapport, dat in november uitkomt.