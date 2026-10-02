Het Estisch-Oekraïense defensietechnologiebedrijf DOD Solution heeft $2,1 miljoen opgehaald voor de verdere ontwikkeling en industrialisatie van zijn AURA AI-platform. De technologie brengt AI en rekenkracht rechtstreeks aan boord van onbemande systemen, zodat deze ook zonder betrouwbare gps-verbinding of communicatie autonoom kunnen opereren. Met het kapitaal wil DOD onder meer een nieuwe generatie boordcomputer in productie brengen en de technologie integreren bij dronefabrikanten in Europa en Noord-Amerika.

De pre-seedronde trekt investeerders uit Oekraïne, Europa, de Verenigde Staten en Canada. Onder meer Angel One Fund, Better Angle, Defence Builder Fund, Network VC, Newfund, UAID Fund, WildField Ventures en 4C-Next Holding nemen deel. Het Canadese dronetechnologiebedrijf Draganfly stapt in als strategisch investeerder.

DOD Solution ontwikkelt technologie voor een van de belangrijkste uitdagingen bij autonome systemen: hoe laat je een drone zelfstandig waarnemen, beslissen en navigeren wanneer verbindingen met de buitenwereld wegvallen?

AI verschuift van cloud naar machine

Het AURA AI-platform bestaat uit een eigen single-board computer, AURA SBC, en de softwarestack AURA OS. De combinatie maakt onder meer autonome navigatie, beeldherkenning en tracking mogelijk.

Daarmee past DOD in een bredere technologische ontwikkeling die ook buiten defensie relevant is. Steeds meer AI-verwerking verschuift van centrale cloudinfrastructuur naar de edge: de machine, robot of het voertuig waarop de informatie daadwerkelijk nodig is.

Voor autonome systemen is dat essentieel. Het continu versturen van sensordata naar een datacenter kost tijd, vraagt bandbreedte en veronderstelt een betrouwbare verbinding. Door AI-modellen lokaal uit te voeren, kan een systeem direct informatie uit bijvoorbeeld camera’s en andere sensoren verwerken.

In de defensietoepassingen waarvoor AURA is ontwikkeld, is die onafhankelijkheid nog belangrijker. Communicatie en satellietnavigatie kunnen verstoord of helemaal niet beschikbaar zijn.

Niet één drone, maar een platform

Technologisch interessant is ook dat DOD zijn technologie niet voor één type drone ontwikkelt. AURA moet als platform geïntegreerd kunnen worden in uiteenlopende onbemande systemen, waaronder FPV-, interceptor- en fixed-wing-drones.

Daarmee kiest het bedrijf feitelijk voor een platformstrategie: een gestandaardiseerde combinatie van hardware en software die OEM’s in verschillende eindproducten kunnen toepassen.

CEO Roman Hapachylo noemt juist die platformonafhankelijkheid belangrijk. Volgens hem moet autonomie kunnen functioneren op verschillende onbemande systemen en onder uiteenlopende operationele omstandigheden, in plaats van gekoppeld te blijven aan één specifiek platform.

De nieuwe financiering moet het eenvoudiger maken om AURA bij verschillende fabrikanten te integreren en tegelijkertijd zwaardere AI-toepassingen aan boord mogelijk te maken.

Van ontwikkeling naar serieproductie

Voor de maakindustrie is vooral de volgende fase interessant. DOD wil een nieuwe generatie van de AURA SBC ontwikkelen die geschikt is voor productie op grotere schaal.

Daarmee verschuift de uitdaging van het ontwikkelen van werkende technologie naar industrialiseerbaarheid. Een boordcomputer die in kleine aantallen functioneert, is nog geen product dat betrouwbaar en tegen voorspelbare kosten in grotere series kan worden gebouwd.

DOD zegt daarom ook te werken aan een robuustere componentensupplychain. Tegelijkertijd moet de nieuwe generatie voldoen aan eisen die toegang tot de Noord-Amerikaanse defensiemarkt mogelijk maken, waaronder het streven naar NDAA-compliance.

Voor elektronica- en hightechtoeleveranciers zijn dat relevante aspecten van de snelgroeiende defensiemarkt. Niet alleen technologische prestaties tellen. Ook herkomst en beschikbaarheid van componenten, traceerbaarheid, productiecapaciteit en leveringszekerheid worden onderdeel van het productontwerp.

Ecosysteem rond onboard computing

DOD bouwt daarvoor een netwerk van technologiepartners op. Het bedrijf werkt onder meer samen met Lantronix, het Nederlands-Duitse Axelera AI en Defsecintel Solutions.

De samenwerking met Axelera AI is vanuit de Nederlandse hightechsector interessant. Het bedrijf ontwikkelt AI-processors waarmee rekenintensieve AI-taken lokaal en met een relatief laag energieverbruik kunnen worden uitgevoerd.

Juist bij mobiele autonome systemen zijn prestaties per watt belangrijk. Meer rekenkracht vraagt energie en veroorzaakt warmte, terwijl gewicht, afmetingen en energieverbruik begrensd zijn. De ontwikkeling van autonome systemen wordt daardoor niet alleen een softwarevraagstuk, maar een multidisciplinaire engineeringopgave waarin AI-chips, embedded computing, sensoren, elektronica, thermisch ontwerp en software samenkomen.

Oekraïne versnelt ontwikkeling autonome systemen

De technologie van DOD wordt volgens het bedrijf al operationeel toegepast in Oekraïne. Daarmee vindt ontwikkeling plaats in een omgeving waarin technologie snel wordt getest en aangepast.

Voor Europese technologie- en maakbedrijven is vooral de volgende stap relevant: hoe wordt dergelijke snel ontwikkelde technologie vertaald naar robuuste producten die reproduceerbaar en in grotere volumes geproduceerd kunnen worden?

De $2,1 miljoen die DOD nu ophaalt is naar internationale hightechmaatstaven nog een relatief bescheiden investering. Maar de bestemming van het kapitaal is veelzeggend. Het geld gaat niet alleen naar verdere AI-ontwikkeling, maar nadrukkelijk ook naar productierijp maken, supplychainopbouw en integratie bij fabrikanten.

Daarmee illustreert DOD een ontwikkeling die de komende jaren belangrijk kan worden voor de Europese defensie-industrie. De uitdaging verschuift van het ontwikkelen van afzonderlijke drones naar het bouwen van schaalbare technologische bouwblokken die door meerdere OEM’s kunnen worden toegepast. Voor de Europese hightechketen kan juist daar een nieuwe markt ontstaan.