DMO, de aankooporganisatie van het Nederlandse Ministerie van Defensie die de strijdkrachten voorziet van efficiënt en veilig materieel, heeft Defenture op 19 december opdracht gegeven voor de levering van tenminste 41 lichte tactische voertuigen. Deze Defenture GRF-voertuigen (bij Defensie VECTOR genoemd) zullen worden geleverd aan de Luchtmobiele Brigade (11 LMB), een legereenheid. Dit contract opent ook mogelijkheden voor het ministerie om in de toekomst over een langere periode extra voertuigen aan te schaffen. In het najaar van 2023 levert Defenture de eerste voertuigen aan de Luchtmobiele Brigade en verwacht medio 2024 de eerste batch van 41 GRF-voertuigen te hebben geleverd.

De ondertekening van het contract is dan ook een gedenkwaardige gebeurtenis voor zowel de Nederlandse krijgsmacht als Defenture. Het Nederlandse Commando Korps en de Luchtmobiele Brigade opereren vaak samen, waardoor interoperabiliteit van levensbelang is. Dit contract impliceert ook een verlaging van de operationele kosten, waardoor de inzet van Defenture-voertuigen de effectiviteit en efficiëntie van de krijgsmacht sterk verbetert.

Om deze groei op te vangen breidt Defenture fors uit, zowel qua personeel als qua huisvesting. Specialisten uit de automotive branche, de productie-industrie en defensie slaan de handen ineen om de meest betrouwbare en veilige voertuigen te produceren, te leveren en te onderhouden tegen de laagst mogelijke Life Cycle Costs.

Defenture’s CEO Henk van der Scheer: “Defenture investeert al jaren in het creëren van een nieuwe benchmark in het lichte tactische marktsegment. Onze voertuigen dragen steeds meer bij aan wereldwijde veiligheid en vrijheid. Met de Defenture platformen garanderen we dat de troepen die ons beschermen hun missies veilig uitvoeren en kunnen terugkeren uit de meest extreme omstandigheden. Dat is onze missie waarmee we dag na dag het onmogelijke mogelijk maken”.

Defensie vult met order gat op

Defenture is al bijna 10 jaar specialist in de ontwikkeling en assemblage van lichte tactische voertuigen. Het bedrijf is ontstaan uit de vervulde opdracht om 50 voertuigen te leveren voor het Nederlandse Commando Korps (KCT), wat resulteerde in een uitgebreide order van 76 GRF/VECTOR voertuigen.

Vanaf dag één heeft Defenture ernaar gestreefd de nieuwe benchmark te creëren binnen het lichte tactische marktsegment. Deze GRF is een voertuig voor de belangrijkste eenheden binnen de krijgsmacht. Vanaf het begin is het voertuig voor militaire doeleinden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gebruikers (KCT) en gerenommeerde kenniscentra. De GRF/VECTOR voertuigen zijn nu enkele jaren in gebruik en de wereldwijde vraag naar de voertuigen groeit sindsdien enorm.

Met het verstrekken van de opdracht aan Defenture geeft DMO een heel duidelijk signaal af, aldus het bedrijf uit Tiel. Defensie vult het gat op na het terugtrekken in 2021 van het 12kN AASLT programma. De Luchtmobiele Brigade had enige tijd behoefte aan een geschikt voertuig waarvoor in 2018 een andere aanbieder opdracht kreeg. Dit contract werd echter geannuleerd en Duitsland en Nederland besloten gezamenlijk deze voertuigen aan te schaffen via een Duitse aanbesteding. Defenture is met haar GRF-platform een van de kanshebbers op deze aanbesteding.

Tevens 300 quads geproduceerd

Verder heeft Defenture in opdracht van DMO ongeveer 300 militaire dieselaangedreven quads, de SCORPION ontwikkeld en geproduceerd voor Nederlandse krijgsmachtonderdelen als KCT en 11 LMB. Defenture is ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van een grotere versie van de GRF met een laadvermogen van 3500 kilo, genaamd de MAMMOTH. Dit voertuig wordt speciaal ontworpen voor het Duitse Kommando Speziale Kräfte (KSK). Net als voor de SCORPION is er ook voor deze MAMMOTH veel serieuze belangstelling uit andere Europese landen.

Speciaal ontwikkelde militaire modulaire voertuigsystemen, gebaseerd op een uniform ontworpen platform zoals de GRF en de MAMMOTH zijn de toekomst, aldus Defenture. De voertuigen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gebruikers en gerenommeerde expertisecentra, waarbij uniformiteit en interoperabiliteit tussen de systemen wordt gegarandeerd voor landen die besluiten de Defenture-voertuigen te kopen en te gebruiken. De Nederlandse, Duitse en Zwitserse strijdkrachten maken gebruik van verschillende versies en configuraties uit het Defenture-portfolio. In 2023 komen er nieuwe aankooptrajecten en opdrachten, waardoor de interoperabiliteit in heel Europa nog beter wordt.