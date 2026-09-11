De Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards (DISCA’26) draaien dit jaar om de staat van Nederland. We luiden de noodklok onder het motto ‘Nederland van het slot’. Want belemmerende regelgeving en haperende besluitvorming leiden ertoe dat bedrijven investeringen uitstellen, innovatie vertraagt en industrieel vermogen onder druk komt te staan. Nederland heeft ideeën, bedrijven en technologie genoeg, maar loopt vast in procedures, verkokering en kortetermijndenken. Tijdens een boeiende talkshow voorafgaand aan de DISCA-uitreiking, onder leiding van Marinke Wijngaard (Berenschot) en Richard Verbree (Enmacon Investment), buigen tafelgasten zich over de vraag hoe we Nederland snel weer in beweging krijgen.

De DISCA is dit jaar op donderdag 19 november en start om 15.30 uur, zoals gebruikelijk in Boerderij Mereveld, onder de rook van Utrecht. Na de borrel, tijdens het diner, is de live finale van de DISCA. In elke categorie geven nominerende bedrijven een vlammende pitch voor hun kandidaat. De zaal kiest de uiteindelijke winnaars.

Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en Isah Business Software. Meer informatie op www.linkmagazine.nl of per mail via disca@linkmagazine.nl. Via dit adres kunt u zich nu ook al aanmelden om bij de DISCA aanwezig te zijn.

Een feestje voor de industrie’: juryvoorzitter Best Process & Parts Supplier en Best Knowledge Supplier Klaasjan Doeswijk (Berenschot) benadrukt het belang van positiviteit en duurzame relaties in de keten.

Awards in drie categorieën

‘Nomineer nu die echte partner – leverancier of klant – voor een van de drie DISCA-awards.’ Aan die oproep van Link Magazine is weer volop gehoor gegeven, u kunt nog nomineren tot 28 september!!. Uniek aan de DISCA is dat bedrijven zich niet zelf kunnen voordragen, maar daarvoor afhankelijk zijn van hun klant of toeleverancier. Klaasjan Doeswijk (senior managing consultant bij Berenschot) is juryvoorzitter in de categorieën Best Knowledge Supplier en Best Parts & Process Supplier. Monika Hoekstra (directeur NXTGEN Hightech) vervult die rol bij Best Customer.

Best Parts & Process Supplier

De prijs voor Best Parts & Process Supplier is voor de leverancier die zich onderscheidt met zowel betrouwbare productie en distributie van parts als het uitstekend op orde hebben van zijn bedrijfsprocessen. Nomineer

Juryvoorzitter Best Customer Monika Hoekstra: ‘De onderscheidende factor zit in de relatie – in respect, vertrouwen en de mensen zelf.’

Best Knowledge Supplier

De Best Knowledge Supplier Award gaat naar een kennispartner bij wie klanten erop kunnen vertrouwen dat hij waarde toevoegt aan hun eindproduct. Nomineer

Best Customer Award

De onderscheiding voor een industriële uitbesteder die zijn toeleveranciers door transparantie en forecasting en heldere communicatie in staat stelt zo veel mogelijk toegevoegde waarde te leveren. Nomineer