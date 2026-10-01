Nederland heeft sterke bedrijven, ondernemende mensen en hoogwaardige technologie. Toch staat ons vestigingsklimaat al jaren onder druk. Veel mkb-bedrijven lopen dagelijks vast op vergunningen en ontbrekende stroomaansluitingen. Uitbreidingsplannen blijven liggen en investeringen worden uitgesteld. Start-ups krijgen onvoldoende ruimte om door te groeien en sommige kiezen voor een toekomst in het buitenland. Dat raakt niet alleen individuele ondernemingen, maar ook de innovatiekracht en het verdienvermogen van onze industrie.

Onder het thema ‘Nederland van het slot’ heeft Link Magazine de afgelopen maanden verschillende toonaangevende ondernemers en industriekenners aan het woord gelaten. Hun ervaringen laten zien hoeveel creativiteit en doorzettingsvermogen bedrijven inzetten om verder te komen. Maar ook dat veel structurele belemmeringen onopgelost blijven. Een samenhangende aanpak die ondernemers daadwerkelijk verder helpt, komt vooralsnog onvoldoende van de grond.

Hoe krijgen we Nederland weer in beweging? En wat kunnen we daar samen aan doen?

Die vragen staan centraal tijdens DISCA’26 op donderdag 19 november in Boerderij Mereveld in Utrecht. Wij nodigen u van harte uit voor een middag en avond met een spraakmakende talkshow, waardevolle ontmoetingen en de spannende live finale van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards.

Talkshow: Nederland van het slot

Onder leiding van Marinke Wijngaard (Berenschot) en Richard Verbree (Enmacon Investment) gaan we in gesprek met:

Waar lopen zij als ondernemer tegenaan? Wat is nodig om in Nederland te blijven ontwikkelen, produceren en groeien? En hoe kunnen bedrijven, overheden en ketenpartners samen belemmeringen doorbreken? Een gesprek over de praktijk van het ondernemen én concrete stappen om onze industrie vooruit te helpen.

Wie zijn de beste partners van 2026? U beslist mee!

Na de talkshow is er tijdens de Link Meet & Greet-borrel volop gelegenheid om bij te praten en nieuwe contacten te leggen. Tijdens het aansluitende DISCA-diner volgt de live finale van de awards in drie categorieën:

Best Knowledge Supplier

Best Parts & Process Supplier

Best Customer

Bij DISCA komt de erkenning van klanten en leveranciers: bedrijven kunnen zichzelf niet nomineren. Tijdens de finale geven nominerende bedrijven een vlammende pitch voor hun kandidaat. U stemt mee en bepaalt samen met de andere gasten wie met de awards naar huis gaan.

Donderdag 19 november 2026

Vanaf 15.30 uur

Boerderij Mereveld, Utrecht

Een middag en avond om ervaringen te delen, nieuwe verbindingen te leggen en de samenwerking te vieren die onze hightech- en maakindustrie sterk

maakt!

Het programma op donderdag 19 november 2026

15.30 uur – Ontvangst

Welkom in het Achterhuis & De Deel, met een aangekleed kopje koffie en een vleugje Link-Experience.

16.00 uur – Talkshow ‘Nederland van het slot’

Onder leiding van Marinke Wijngaard & Richard Verbree, met aan tafel:

Christian Rood (LeydenJar Technologies),

Tiemen van Dijk (Visscher-Caravelle) en

Jan van der Tempel (Ampelmann Operations).

17.30 uur – Link Magazine’s Meet & Greet

Na de talkshow praten we verder tijdens de netwerkborrel.

18.30 uur – DISCA’26-diner & live finale van de DISCA Awards

Tijdens het diner presenteren de nominerende bedrijven hun finalisten en stemt u mee over de winnaars.

Best Parts & Process Supplier en Best Knowledge Supplier , onder leiding van juryvoorzitter Klaasjan Doeswijk (Berenschot) .

en , onder leiding van juryvoorzitter . Best Customer Award, onder leiding van juryvoorzitter Monika Hoekstra (NXTGEN HIGHTECH).

21.30 uur – Afsluiting & vertrek



Bent u erbij?

Meld u aan door te klikken op onderstaande button, te reageren op deze uitnodiging of mail uw naam en bedrijfsnaam naar disca@linkmagazine.nl. Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en Isah Business Software.