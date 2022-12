Boerderij Mereveld in Utrecht was donderdag 25 november het decor van de finale van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards 2022(DISCA’22-awards) van Link Magazine. Een vakjury had het aantal nominaties per categorie teruggebracht tot de vijf beste. Uiteindelijk streden steeds twee van de finalisten om de felbegeerde DISCA-award. De voorkeuren van de jury werden samengevoegd met de stemmen van het publiek. Daarbij werd Elekta Nucletron verkozen tot Best Customer, wist Refitech Composites de concurrentie voor te blijven in de categorie Best Process & Parts Supplier, en mag Sioux Technologies zich komend jaar Best Knowledge Supplier noemen. De Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards is een initiatief van LINK Magazine in samenwerking met ING en ISAH Business Software.

Sioux Technologies Eindhoven

Om uit te leggen waarom Xyall zijn partner Sioux Technologies heeft voorgedragen voor een DISCA-award, legt ceo Reinhold Wimberger uit wat het Eindhovense bedrijf voor Xyall heeft betekend: ‘We richten ons op de automatisering van samplepreparatie voor kankerdiagnostiek. Minuscule stukjes tumorweefsel worden verzameld vanaf een microscoopglaasje en in een buisje gestopt. Dat gebeurt op dit moment allemaal met de hand, maar het is een enorm gepriegel en schreeuwt om automatisering.’ De ontwikkeling van een machine die honderdduizend samples per jaar kan verwerken, heeft Xyall volledig bij Sioux neergelegd. ‘Inmiddels hebben we al twee systemen aan Amerikaanse klanten verkocht’, vertelt Wimberger met enige trots. ‘Sioux is een bekend en gerenommeerd hightech bedrijf dat voor ons een extra stap heeft gezet door het complete design en de complete systeemengineering van een first-of-a-kind product voor zijn rekening te nemen. Wat Sioux bijzonder maakt, is dat ze overal experts voor hebben; van AI-gebaseerde beeldanalyse en applicatiesoftware, tot elektronica, optica en mechanica. Het is een one-stop-shop voor first-of-a-kind medische producten.’

Van spec tot product

De jury valt Wimberger bij en stelt: ‘Sioux is in staat op basis van een functioneel ontwerp zeer complexe apparatuur volledig te engineeren, goed, kostenefficiënt en maakbaar. Ook de sourcing – ondanks de onzekere supplychain – en de assemblage neemt het voor zijn rekening. Van spec tot product dus. Het bedrijf is bereid daartoe risicodragend te investeren en toont lef.’

Sioux beschikt over veel kennis van robotica en hoognauwkeurige maar snelle motion-control, optica, kunstmatige intelligentie en het daarvoor ontwikkelen van de juiste algoritmes. ‘Onder zijn dak heeft Sioux een grote verscheidenheid aan disciplines op hoog niveau die in staat zijn samen tot een klantgericht resultaat te komen’, vindt de vakjury. ‘Ook het projectmanagement is goed voor elkaar. De Eindhovenaren hebben een groot adaptief vermogen: ze zijn in staat snel en proactief op tussentijdse wijzigingen in te spelen. De communicatie met de klant is heel goed.’

Succesvolle transformatie

Sioux krijgt in Boerderij Mereveld uiteindelijk meer stemmen dan runner-up PM uit Dedemsvaart, waarna Ron Willems, managing director development & engineering bij Sioux, het podium betreedt. ‘We zijn supertrots op deze prijs’, zegt hij. Ook in 2003 en 2013 had Sioux al eens de eer een DISCA-award te ontvangen. ‘Toen waren we nog een softwarebedrijf. Een jaar of tien geleden hebben we de strategische beslissing genomen om onszelf te transformeren van louter software naar een multidisciplinaire organisatie, inclusief productie. Het is geweldig om te zien dat die omslag nu wordt erkend en gewaardeerd.’

Runner-up PM

PM uit Dedemsvaart, dat dus net naast de award greep, kreeg ook veel waardering van de jury: ‘Het levert hoog-, nanometernauwkeurige motiontechnologie die zeer degelijk is, zo ontworpen dat er nauwelijks slijtage plaatsvindt en onderhoud nodig is. PM verzorgt tot in detail het design en beschikt daarvoor over zeer gekwalificeerde mensen met veelal meer dan twintig jaar ervaring in dit werkveld. PM is in staat op hoog niveau de kwaliteit van het eigen werk te controleren. Het heeft dus de product-, productie- en materiaaltechnologie goed voor elkaar. Waar innovatie op die terreinen mogelijk is, acteert PM proactief.’

Omron Electronics, Hoofddorp

‘Omron geeft de klant de ruimte de besturingstechnologie van zijn hardware naar eigen wensen in te richten. Die hardware is zo in staat tot prestaties waarmee het eindproduct zich op markt goed kan onderscheiden van de concurrentie, en de klant kan ook meer IP opbouwen. Het bedrijf biedt de klant waar nodig direct toegang tot zijn r&d-mensen die over kennis van zeer hoog niveau beschikken. Het is ook thuis in het ontwikkelen van diagnosesystemen voor onderhoudsdoeleinden. De communicatie is snel, to the point en proactief. Omron gaat flexibel om met wijzigingen van de klant, en investeert evenwel ook nog in het op een hoger niveau brengen van de klantgerichtheid. Het is over het algemeen zeer leverbetrouwbaar, maar moet nog wel een stap zetten in de communicatie als er toch een keer vertragingen zijn.’

Siemens Nederland, Den Haag

‘De klant die zijn machines wil standaardiseren en modulariseren is bij deze leverancier aan het goede adres, voor engineering en drive- en motiontechnologie van hoog niveau. Siemens beschikt over veel ontwikkelkennis, in Nederland met specialistische support vanuit de r&d-centra in Duitsland. Zo helpt het de klant tot producten te komen die goed aansluiten bij wat de markt vraagt. Bij problemen staan medewerkers direct klaar om met de klant tot een oplossing te komen. Het beschikt over up-to-date databases waarin opgebouwde kennis is geborgd. Dat stelt deze onderneming in staat snel en proactief tot geschikte oplossingen te komen. Het is veelal flexibel als de klant met wijzigingen komt. Siemens verzorgt ook cursussen om de toepassing van zijn technologie zo goed mogelijk te laten verlopen.’

www.siemens.com

Trios Precision Engineering, Neede

‘Trios bBlinkt uit in het nauwkeurig produceerbaar maken van zeer kleine, complexe metalen componenten en samenstellingen, en komt zo tot een productieproces dat weinig uitval kent en goed kan worden opgeschaald. Het bedrijf behaalt dat resultaat door heel creatief tot oplossingen te komen en uit de verschillende opties de beste te kiezen. Het beschikt ook over de faciliteiten om op hoog niveau te testen, en heeft dat werk als maar heel weinig andere bedrijven heel goed in de vingers. De productie-, product- en materiaaltechnologie zijn van hoog niveau. Trios is kieskeurig in de opdrachten die het aanneemt: die moeten vooral technologisch uitdagend zijn. Het hanteert geen groeistrategie. De engineeringscapaciteit is wel beperkt, maar over de inzet voor de klant zijn goede afspraken te maken. Het bedrijf is ook flexibel als de klant met wijzigingen komt. De communicatie is goed, duidelijk en proactief.’