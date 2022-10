Dit jaar zijn er 91 oem’ers en toeleveranciers doorgegaan naar de tweede ronde van de 20e Dutch Industrial Suppliers and Customer Awards (DISCA) van Link Magazine . Daaronder zitten 27 bedrijven die kans maken op de Best Customer Award, 28 op de Best Knowledge Supplier Award en 36 op de Best Process & Parts Supplier Award. Drie jury’s selecteren momenteel wie op donderdag 24 november in de feestelijke finale staan. Daar heeft de zaal het helemaal voor het zeggen en kiest de awardwinnaars van 2022.

‘Nomineer nu die echte partner – een leverancier of een klant – voor een van de drie DISCA-awards.’ Dat was de oproep van de uitgevers en de redactie van Link Magazine en daar is weer volop gevolg aan gegeven. De Genomineerden in de tweede ronde.

Onderscheidend aan de DISCA is dat bedrijven zich niet zelf kunnen voordragen, maar daarvoor afhankelijk zijn van hun klant of toeleverancier. Jaarlijks maakt Link Magazine een rondgang langs een zeer groot aantal bedrijven, met de vraag of ze een of meerdere toeleveranciers of klanten willen nomineren. Dat kan voor drie awards:

Best Process & Parts Supplier: De prijs voor de Best Process & Parts Supplier is speciaal voor leveranciers ingesteld die, geconfronteerd met vaak (extreem) grote sourcingsproblemen toch (min of meer) op tijd, tegen de afgesproken prijs weten te leveren. Die weten te presteren, ondanks de grote logistieke problemen en de sterk gestegen transportkosten. Deze award is dus voor de leverancier die zich onderscheidt met zowel betrouwbare productie en distributie van parts, als met het uitstekend op orde hebben van zijn bedrijfsprocessen.

De genomineerden in de tweede ronde van de Best Process & Parts Supplier:

247 tailorsteel.com Varsseveld Actemium Solutions & Services Veghel Apex Dynamics Helmond Betech Kunststoffen GRONINGEN Contour Covering Technology Winterswijk EBV Elektronik GmbH & Co. KG. MAARSSENBROEK Edumar Metaalbewerking Someren Faulhaber Benelux EINDHOVEN Festo Delft Future Electronics BREDA ITEQ Industries AMERSFOORT itsme Raamsdonkveer Joppen Metal Solutions Beringe KMWE Precision Systems Eindhoven Labo Mechanische Bewerking GELDROP LM Systems Veenendaal Machinefabriek JMBA Someren MCA (Motion Control Automation) Varsseveld MCB Nederland Valkenswaard Mevo Precision Technology Ruurlo Nidec Netherlands SLIEDRECHT Oreel Hallum Phoenix 3D Metaal Eindhoven Protonic Holland HOORN Refitech Composites Waalwijk Rittal Zevenaar Schneider Electric Hoofddorp SEW-Eurodrive Rotterdam SMC Nederland Amsterdam SNL Group Schijndel Solar Nederland Alkmaar Timmerije Neede Van Egmond Elektrogroothandel Doetinchem VariAss Electronics Veendam VDL ETG Eindhoven VDL TBP Dirksland Würth Elektronik DEN BOSCH

Best Knowledge Supplier: Voor de Best Knowledge Supplier Award kunnen toeleveranciers worden genomineerd met eigen r&d (inclusief engineering) in Nederland. In deze categorie vallen de bedrijven die, dankzij hun ontwikkel- en engineeringsinspanningen, uitblinken in het toevoegen van waarde aan het eindproduct van de klant. Deze suppliers dragen er door kennis toe te voegen substantieel aan bij dat met het eindproduct meer geld wordt verdiend en/of de kosten ervan lager worden.

De genomineerden in de tweede ronde van de Best Knowledge Supplier:

3T Enschede Apparatenfabriek ARA Aalten Bosch Rexroth Boxtel DEMCON Enschede EPR Technopower Nijmegen ERIKS Nederland Alkmaar Festo Delft Frencken Europe Eindhoven Future Electronics BREDA Hankamp Gears Enschede Hellings Machinebouw Sint-Oedenrode Hostma BV WESTERHOVEN Ingenieursbureau Post & Dekker Amsterdam Kusters Precision Parts OSS Lenze ‘s-Hertogenbosch MTA Helmond NTS Norma Hengelo Omron Electronics Hoofddorp Oreel Hallum PM Dedemsvaart Prodrive Eindhoven Siemens Nederland ‘s-Gravenhage Sioux Technologies Eindhoven Staubli Robotics Benelux Bissegem / België Technobis Alkmaar TRiOS Precision Engineering Neede VHE Industrial automation Eindhoven Viro Hengelo

Best Customer Award: Voor de Best Customer Award kunnen Nederlandse industriële uitbesteders op oem- of first tier supplier-niveau worden genomineerd, met eigen r&d/engineering die productie en/of ontwikkeling/engineering uitbesteden. Hieronder vallen bedrijven die hun toeleveranciers door transparantie, heldere communicatie en het nakomen van afspraken in staat stellen zoveel mogelijk toegevoegde waarde te leveren en zo de waarde van het eindproduct te verhogen en/of de kosten ervan te verlagen.

Alle bedrijven die door meer dan één klant of leverancier worden genomineerd, zijn door naar de tweede ronde. Daarin volgt nu een kort assessment. Vervolgens bepaalt een jury wie doorgaan naar de finale en worden op donderdag 24 november live de winnaars gekozen. Joes Wigman (managing director bij Berenschot) is juryvoorzitter in de categorieën Best Knowledge Supplier Award en Best Parts & Process Supplier Award. Marc Hendrikse (oud-ceo NTS-group) heeft die rol bij de Best Customer Award.

AAE Helmond Alfen ICU Almere ASML Veldhoven BD Drachten Bergh Hybrid Circuits ‘s-Heerenberg Bestronics Veldhoven BluePrint Automation Woerden Bronkhorst High-Tech Ruurlo Demcon Enschede Hittech Multin ‘s-Gravenhage Holmatro Hydraulics Raamsdonkveer IAI Industrial Systems Veldhoven Koninklijke Boon Edam Edam Lely Maassluis Malvern-Panalytical Almelo MTA Helmond Nearfield Instruments Rotterdam Neways Advanced Applications Eindhoven Elekta | Nucletron Veenendaal Priva De Lier Raith Nanofabrication Best Tembo Group Kampen Thales Nederland HENGELO Vanderlande Veghel VDL ETG Eindhoven Voortman Steel Machinery Rijssen

DISCA’22 op 24 november: spraakmakende talkshow plus spannende finale

‘Wie zijn nu je échte partners?’ Dat is dit jaar het thema van de DISCA-awards van Link Magazine. De huidige tijd kenmerkt zich door grote sourcingsproblemen, met vaak verstrekkende gevolgen: van grote onduidelijkheid over de prijsstelling en levertijden tot en met afnameverplichtingen en het – onbedoeld – vergroten van het aantal suppliers. Juist nu wordt duidelijk wie je echte ketenpartners zijn.

Dat ware partnerschap, gerelateerd aan de instabiliteit in de toeleverketens, komt ongetwijfeld ook aan bod tijdens de immer boeiende talkshow waarmee de DISCA-uitreiking op donderdag 24 november 2022 begint. Start van de bijeenkomst: 15.30 uur in Boerderij Mereveld, vlakbij de stad Utrecht. De line-up bestaat uit vooraanstaande sprekers, onder wie Marieke Blom, chief economist en global head of research van ING, Pieter de Groot, managing director en ceo van Tempress Systems, Emile Asselbergs, coo van CryoSol-World en Lars Kool, ceo/cto van Urban Mobility Systems.

Carolien Meijer, manager strategic marketing bij Bronkhorst High-Tech in Ruurlo, en René Savelsberg, managing partner en co-founder van SET Ventures, leiden de discussie.

Programma

15.30 uur – 16.00 uur

Ontvangst in het Achterhuis & De Deel

Aankomst met een aangekleed kopje koffie met een vleugje Link-experience

16.00 uur – 18.00 uur

Link Magazine’s Talkshow ‘Wie zijn jouw échte partners?’ in het Koetshuis

Presentatie: René Savelsberg & Carolien Meijer met als gasten aan tafel:

18.00 uur – 18.45 uur

Aperitief & netwerkborrel in het Achterhuis en De Deel

18.45 uur – 22.00 uur

Diner in het Koetshuis met de uitreikingen van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards 2022

Na de borrel, tijdens het diner, is de live finale van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards. In elke categorie volgen gloedvolle pitches, waarin de genomineerden voor het voetlicht worden gebracht. De zaal kiest de uiteindelijke winnaars.

Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en ISAH Business Software. Voor nadere informatie kijk op www.linkmagazine.nl of mail naar disca@linkmagazine.nl. Via dit adres kunt u zich aanmelden om bij de DISCA aanwezig te zijn.