Directiewisselingen bij Simac Electronics en Simac Masic

Simac Electronics en Simac Masic krijgen vanaf 1 januari 2023 allebei een nieuwe algemeen directeur.

Ivo de Rooij, huidig algemeen directeur van Simac Masic, wordt dan directeur van Simac Electronics. Hij werkte daar eerder al als sales & marketing manager en volgt nu Marcel Leenen op. Leenen neemt na een carrière van 35 jaar in de turbulente technologiewereld afscheid. Hoewel nog enkele jaren verwijderd van zijn pensioendatum wil hij meer ruimte maken voor met name zijn passies voor reizen en studie. Leenen blijft voorlopig in een adviserende rol beschikbaar voor Simac Electronics.

Ard Romers neemt de functie van algemeen directeur bij Simac Masic op zich. Romers heeft zijn sporen vooral verdiend bij VDL Groep. ‘Met zijn overstap naar Simac halen we iemand in huis die Simac Masic verdere sturing kan geven op het reeds succesvol ingeslagen groeipad’, aldus Simac.