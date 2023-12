Uit nieuw onderzoek van Schneider Electric is gebleken dat bijna de helft (45%) van de industriële bedrijven gelooft dat digitalisering de belangrijkste reden zal zijn dat er de komende drie jaar nieuwe banen in operationele technologie (OT) worden gecreëerd.

Voor het onderzoek, dat in opdracht van Schneider Electric werd uitgevoerd door het wereldwijde onderzoeksbureau Omdia, werden 407 industriële bedrijven ondervraagd, variërend van kleine en middelgrote ondernemingen tot grote bedrijven in West-Europa, de VS, China, India en Zuidoost-Azië. De studie laat de omvang van het wereldwijde gebrek aan industriële vaardigheden zien. Het werven van talent is een belangrijke uitdaging voor meer dan de helft van de ondervraagden (52%).

Er werd echter ook een oplossing voor dit probleem gevonden. Naast het creëren van nieuwe banen is meer dan twee derde (70%) van de ondervraagden het ermee eens dat digitalisering zal helpen om het tekort aan talent aan te pakken, wat wijst op het potentieel van digitale tools om meer op te leveren dan enkel productiviteit en efficiëntie.

Terwijl de vaardighedencrisis doorgaat, ondergaan werkplekken in de industrie snelle veranderingen. Duurzaamheidsdoelstellingen en geavanceerde technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI) en digital twins worden verder geïntegreerd in het personeelsbestand. Uit het onderzoek bleek dat respectievelijk 45% tot 47% van mening is dat de toenemende eisen van industriële bedrijven om te voldoen aan ESG-doelstellingen, een flinke uitbreiding van bestaande functies in de fabriek zullen vereisen.

“Digitalisering komt niet alleen de productiviteit en algehele efficiëntie ten goede.” ” Het is van vitaal belang voor het oplossen van een aantal van de mensgerichte uitdagingen waarmee industriële bedrijven worden geconfronteerd,” zegt Ali Haj Fraj, Senior Vice President Digital Factory, Industrial Automation bij Schneider Electric. “Er ligt een reële kans voor industriële ondernemingen om OT-rollen te optimaliseren. “Door de tijd die wordt besteed aan administratieve taken te verminderen en mensen in staat te stellen hun potentieel beter te benutten, kunnen we veel van de belangrijkste uitdagingen voor deze bedrijven oplossen en helpen bouwen aan een duurzamere toekomst.”

De toekomst van werk in operationele functies

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de respondenten (52%) het werven en behouden van talent als een uitdaging ziet, maar wel een die overwonnen kan worden.

Drie op de vijf (60%) geloven dat OT-rollen de komende drie jaar zullen veranderen. 41 % zei te verwachten dat de verandering matig zal zijn, 19% verwacht een aanzienlijke verandering. Bovendien is een grote meerderheid (73%) het ermee eens dat digitalisering de aard van het werk in de komende drie jaar aanzienlijk zal veranderen. Drie op de tien (31%) zijn van mening dat functiesop het gebied van kwaliteitscontrole het meest zullen worden uitgebreid of verbeterd door digitalisering.

Uit het onderzoek bleek ook dat industriële bedrijven verwachten dat ze de komende drie jaar nieuwe vaardigheden nodig zullen hebben op gebieden als robotica-programmering en -integratie (49% van de respondenten zegt geen of onvoldoende vaardigheden te hebben op dit gebied) en dataverwerking, visualisatie en analyse (ruim 30% heeft geen of onvoldoende vaardigheden op deze gebieden).

“De verandering van de industriële beroepsbevolking maakt investeringen in digitalisering noodzakelijk en zal dat ook in toenemende mate doen, om de productiviteit en efficiëntie te verbeteren”, zegt Alex West, Senior Principal Analyst, Industrial IoT and Sustainability bij Omdia. “Als dat niet gebeurt, zal de impact op de langere termijn groter zijn op innovatie en een onvermogen om het tekort aan talent op te vangen.”

Het volledige rapport, getiteld The Future of Work in Industry