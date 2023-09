Zoveel mogelijk organisaties laagdrempelig helpen met hun Digitale transformatie door en passant de consultancybusiness op z’n kop te zetten; het is nogal een ambitie die Anton Dijkhuis zichzelf heeft gesteld. Met het BusinessITScan-platform van zijn bedrijf IT’s Teamwork zegt hij al een aardig eind op weg te zijn. ‘Sommige collega-consultants zeggen tegen me dat ik mezelf in de vingers snij, omdat ik nu geen grote consultancytrajecten meer kan verkopen. Dat is ook zo maar dat is helemaal niet mijn doel. Bij klassieke consulting liggen klanten aan het adviesinfuus.’ Dat vindt Dijkhuis niet meer van deze tijd. ‘Bedrijven willen eenvoudig en snel inzicht krijgen. Dat kan met ons SaaS-platform.’

Dijkhuis vergelijkt de BusinessITScan met de MBTI- of DISC-tests die veel worden gebruikt door psychologen om iemands persoonlijkheid, talenten of gedrag in kaart te brengen. Via het platform van IT’s Teamwork geven sleutelfiguren in de organisatie antwoord op een serie gesloten vragen. ‘Een kwartiertje of een halfuurtje per persoon is voldoende’, weet Dijkhuis. ‘Al die vragen maken de hersencellen wakker. Mensen gaan nadenken over hun rol in de organisatie en waar ze verbeteringen willen.’

De tool genereert vervolgens een dashboard waar in zes succesfactoren voor digitale transformatie de status van het bedrijf wordt weergegeven. ‘Die factoren zijn partnership, productiviteit en innovatie, competenties, IT-stabiliteit en IT-financiën’, somt Dijkhuis op. ‘In een spindiagram zie je gelijk hoe je op die punten scoort.’ Verder geeft het dashboard de ambitieniveaus weer en staan er 27 lampjes op rood, oranje of groen voor alle deelthema’s. Zo kunnen gebruikers razendsnel hun organisatie doorlichten. ‘Volledig autonoom, want er komt geen consultant aan te pas.’

Als het hiermee zou ophouden, zou de tool waarschijnlijk niet meer zijn dan een geinige gimmick, maar Dijkhuis heeft met zijn netwerk aan partners een belangrijke stap verder gezet. ‘We hebben een engine gebouwd die op basis van de resultaten uit een uitgebreide bibliotheek automatisch een compleet adviesrapport op maat genereert’, zegt Dijkhuis. ‘Staan de lampjes voor duurzaamheid bijvoorbeeld op rood, dan vind je in jouw rapport verbetervoorstellen die passen bij jouw organisatie. Al die adviezen en verbetervoorstellen, dat is een steen in het water bij veel bedrijven.’

Dijkhuis benadrukt opnieuw dat bedrijven zonder consultants met de BusinessITScan aan de slag kunnen. Dat deden bijvoorbeeld Tinq van de selfservice benzinepompen en kunstgrasfabrikant Low & Bonar (inmiddels overgenomen door Freudenberg). ‘Soms leg ik bedrijven – online of op locatie – uit hoe ze kunnen starten, of ik help ze bij de duiding van de uitkomsten’, vertelt Dijkhuis. ‘Dan leg ik verbanden op basis van wat ik in het dashboard zie en kijk ik hoe mensen reageren en hoe ze elkaar aanvullen of aanspreken. Bewustwording is de eerste stap in verandering.’

De BusinessITScan is niet alleen interessant voor bedrijven die aan het begin van hun digitale transformatie staan, stelt Dijkhuis. ‘Met de tool houden organisatie zichzelf een spiegel voor. Hoe staan we ervoor? Zijn er lacunes?’ Wat dat betreft is het een kompas om de koers te bepalen en te ijken. ‘Uiteindelijk resulteert dat adviesrapport in een roadmap waarbij alle rode en oranje lampjes zijn geprioriteerd. Op een moderne manier, in verbinding met elkaar, haal je tegen een minimale investering zo een maximaal resultaat.’