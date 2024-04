DIF Capital Partners, een toonaangevende wereldwijde beheerder van infrastructuurfondsen, is exclusieve onderhandelingen aangegaan met TDF en La Banque des Territoires om de glasvezelactiviteiten van de TDF Group, de beheerder van infrastructuur en digitale netwerken, over te nemen.

TDF Fibre is een Frans vezelbedrijf dat eigendom is van TDF (79,5%) en Banque des Territoires (20,5%). Het bedrijf is eigenaar van vier netwerken op initiatief van de overheid in het kader van concessieovereenkomsten die allemaal volledig operationeel zijn: Val d’Oise Fibre, Val de Loire Fibre, Anjou Fibre en Faucigny Glières Fibre, en één volledig eigen netwerk: Yvelines Fibre. Zijn expertise in het exploiteren van zeer snelle netwerken met een hoge servicekwaliteit behoort volgens recente ARCEP-studies tot de beste in Frankrijk.

DIF Capital Partners onderhandelt via haar DIF Infrastructure VII-fonds om te investeren in de glasvezelactiviteiten van TDF Group door het volledige aandelenkapitaal te verwerven in (i) TDF Fibre en (ii) Lumière Fibre, een nieuw opgericht vehikel dat volledig in handen is van TDF en waarin TDF naar verwachting zijn business units engineering, onderhoud, glasvezeluitrol en bouwdiensten zal bijdragen. Na de geplande transactie zal TDF Group TDF Fibre blijven ondersteunen, met name op het vlak van netwerktoezicht.

De investering die door DIF Capital Partners wordt overwogen, zal TDF Fibre in staat stellen om zijn erkende expertise te blijven inzetten ten voordele van lokale overheden, particulieren en bedrijven, en om ontwikkelingsmogelijkheden in bestaande en nieuwe gebieden na te streven.

Deze transactie, waarover momenteel wordt onderhandeld, vereist de uitvoering van het informatie- en raadplegingsproces met de relevante Franse werknemersvertegenwoordigende organen, en zou eind 2024 kunnen worden afgerond, mits aan de gebruikelijke opschortende voorwaarden wordt voldaan.

DIF Capital Partners is een infrastructuurfondsbeheerder met een beheerd vermogen van meer dan EUR 17 miljard. DIF is opgericht in 2005 en heeft een leidende positie in het beheer van investeringen in het middensegment, voornamelijk in Europa en Noord-Amerika.

DIF volgt twee strategieën: de traditionele DIF-fondsen investeren in infrastructuurprojecten en bedrijven in de energietransitie (incl. hernieuwbare energie) en nutsvoorzieningen, evenals concessies. De CIF-fondsen van het bedrijf investeren in bedrijven met een sterk groeipotentieel die actief zijn in infrastructuursectoren zoals digitale infrastructuur, energietransitie en duurzaam transport.

Met een team van meer dan 240 professionals in 12 kantoren biedt DIF een unieke marktbenadering die wereldwijde aanwezigheid combineert met de voordelen van sterke lokale netwerken en investeringsmogelijkheden. DIF is gevestigd in Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, New York, Parijs, Santiago, Sydney en Toronto.

In september 2023 kondigde CVC, een toonaangevende wereldwijde private markets manager, aan dat het een meerderheidsbelang zou verwerven in DIF Capital Partners. De afronding van de transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties en wordt verwacht in Q2 2024.

Als transparante en onpartijdige operator helpt TDF digitale bedrijven op het vasteland van Frankrijk en Franse overzeese gebiedsdelen om hun strategische transmissiedoelen te bereiken. Voor radio- en DTT-uitzendingen, mobiele ultrasnelle breedbanddekking en de uitrol van glasvezel biedt TDF klanten diepgaande operationele expertise, een mix van unieke en baanbrekende technologie en een uitzonderlijk wijdverbreide lokale aanwezigheid. In een wereld die steeds meer verbonden is, heeft TDF de afgelopen vier decennia of meer telecom- en mediabedrijven in staat gesteld om de Franse regio’s en mensen, ondersteund door zijn 8.600 sites, overal en sneller met elkaar te verbinden.

Banque des Territoires is een van de entiteiten van de Caisse des Dépôts. Banque des Territoires brengt de expertise van de lokale regio in huis. Als one-stop-shop voor klanten treedt het op met alle lokale actoren: lokale overheden, lokale overheidsbedrijven, sociale huisvestingsmaatschappijen, juridische beroepen, bedrijven en financiële spelers. Banque des Territoires helpt hen bij de uitvoering van hun projecten van algemeen belang met een continuüm van aanbiedingen: advies, leningen, aandelen, bankdiensten, consignaties en speciale deposito’s. Het is opgericht om de belangen van alle lokale gebieden te dienen, van plattelandsgemeenten tot grote steden, met de ambitie om de impact ervan te maximaliseren, met name op de ecologische transformatie en de sociale en regionale cohesie. De 37 territoriale kantoren van Banque des Territoires zorgen voor de uitvoering van haar actie in alle grootstedelijke en overzeese gebieden.