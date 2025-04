DEUTZ neemt Urban Mobility Systems over, een specialist in de elektrificatie van off-highway voertuigen, en versterkt daarmee haar innovatieve kracht in haar groeiende DEUTZ New Technology segment. Een overeenkomst om 100% van de aandelen in UMS en haar moedermaatschappij UMS Holding B.V. te kopen werd vandaag ondertekend.

DEUTZ neemt Nederlandse innovatieleider op het gebied van batterij-elektrische aandrijvingen voor off-highway toepassingen over

Urban Mobility Systems B.V. (UMS) biedt superieure technologie, een hoog volume aan orders en grote klanten

DEUTZ’s expertise in industrialisatie zal het mogelijk maken de UMS technologie op te schalen.

Het Nederlandse bedrijf wordt beschouwd als innovatieleider op het gebied van batterij-elektrische aandrijvingen voor off-highway toepassingen en heeft tot nu toe meer dan 200 machines geëlektrificeerd, waaronder graafmachines, wielladers en kranen. Het genereerde een omzet van ongeveer €10 miljoen in 2024. Nieuwe orders zullen naar verwachting in de dubbele cijfers van de miljoenen lopen. Deze orders worden geplaatst door grote klanten die vertrouwen op UMS als one-stop-shop voor de elektrificatie van hun machines.

“Door het verwerven van UMS, versnelt DEUTZ de ontwikkeling van batterij-elektrische aandrijvingen voor zware toepassingen en zal het onmiddellijk de elektrificatie van grotere off-highway machines vergemakkelijken,” zegt DEUTZ CEO Dr. Sebastian C. Schulte. “We nemen dus een strategisch belangrijke stap in het kader van onze Dual+ strategie en zullen een sleutelrol spelen in de consolidatie van de markt voor verbrandingsmotoren en voor klimaatvriendelijke aandrijvingen die worden gebruikt om grote machines aan te drijven.”

DEUTZ New Technology CEO Bert van Hasselt onderstreept het belang voor de alternatieve aandrijving business: “Door de aankoop van UMS nemen we een technologische sprong voorwaarts en besparen we zowel tijd als middelen. Bovendien zal onze expertise in industrialisatie het mogelijk maken om de UMS technologie op te schalen. Deze overname ondersteunt onze strategie om onze klanten de beste producten op de markt te bieden, nu en in de toekomst.”

UMS-CEO en -CTO Lars Kool zegt: “DEUTZ’s 161 jaar industriële ervaring en zijn moderne productienetwerk op grote locaties in Duitsland maken het de ideale partner voor het automatiseren van batterij-assemblage en de productie van e-kits en het opvoeren ervan voor massadistributie.” De industrialisatie van de UMS oplossingen zal voornamelijk plaatsvinden op de Duitse locaties van DEUTZ, waardoor ze hun capaciteiten op het gebied van batterij-elektrische aandrijvingen aanzienlijk kunnen verbeteren.

Door de overname van UMS kan DEUTZ zich richten op nieuwe klantengroepen in de transport- en logistieke sector en het onderzoek en de ontwikkeling met betrekking tot alternatieve aandrijvingen aanzienlijk versnellen. Dit komt omdat de elektrificatie kits van UMS het gemakkelijk maken om alternatieve aandrijvingen te integreren in de bestaande motorruimte zonder veel tijd en geld te hoeven besteden aan het herontwerpen van de machines. Als gevolg daarvan kunnen ze worden geïnstalleerd in nieuwe machines op bestaande assemblagelijnen of direct achteraf worden ingebouwd. UMS gebruikt vervangbare batterijen. In graafmachines kunnen deze accu’s bijvoorbeeld eenvoudig aan de achterkant worden geïntegreerd in plaats van het contragewicht en ze kunnen in minder dan tien minuten worden vervangen. Dit maakt ze rendabel in machines die worden gebruikt om zware ladingen te verplaatsen, zoals op bouwterreinen of in landbouwtoepassingen. Wanneer de accu’s worden gecombineerd met kleine DEUTZ verbrandingsmotoren in een hybride systeem, wordt zelfs de elektrificatie van grotere machines direct mogelijk. Bovendien openen de alternatieve aandrijvingen van UMS nieuwe defensietoepassingen. De eerste haalbaarheidsstudies zijn al gemaakt voor het uitrusten van militaire voertuigen – bijvoorbeeld de Bushmaster troependrager – met een hybride oplossing waarbij de elektrische aandrijving met zijn lage akoestische signatuur om tactische redenen moet worden ingezet.

De afronding van de overname is afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden, met name de noodzakelijke wettelijke goedkeuringen, en zal naar verwachting in de komende maanden plaatsvinden.