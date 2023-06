Maandagavond reikte ZEISS twee onderzoeksprijzen uit aan in totaal vier wetenschappers in ceremoniële stijl. Prof. Dr. Immanuel Bloch was de ontvanger van de ZEISS Research Award, terwijl Dr. Simon Baier, Dr. Arindam Ghosh en Dr. Dasha Nelidova allemaal de Carl Zeiss Award for Young Researchers ontvingen. Door het uitreiken van dergelijke prijzen kan het bedrijf uitstekend onderzoek in optica en fotonica aanbevelen.

“De ZEISS Research Award bevordert de samenwerking tussen wetenschap en industrie en bevordert het onderzoek in de optische industrie. ” Daarom zijn we verheugd dat we het werk en de successen van geweldige onderzoekers kunnen prijzen. De prijs staat in het teken van uitstekende wetenschap die technologische vooruitgang mogelijk maakt en zo onze toekomst positief kan beïnvloeden”, aldus ZEISS CEO en President, Dr. Karl Lamprecht.

De ceremonie vond plaats in het Deutsches Museum in München ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het planetarium – het was de eerste in zijn soort en ZEISS speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling ervan. Gasten uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de politiek gingen in op de uitnodiging om de awards bij te wonen op de avond voor de start van de vakbeurs Laser World of Photonics.

Lamprecht benadrukte in zijn toespraak meteen het verband tussen de locatie en het evenement. “Het Deutsches Museum verzamelt belangrijke prestaties uit het verleden als tentoonstellingen in het heden en presenteert ze op zo’n manier dat we kunnen zien wat onderzoek en ontwikkeling voor ons heeft gedaan,” wees hij erop. Een van deze paden bracht de mensheid naar de ruimte. Lamprecht sprak over de maanlanding, een wonder van technologie omdat het vooral relevant was omdat 2023 het honderdjarig bestaan van het planetarium is. Iedereen gebruikt deze wonderen vandaag: “Elke smartphone heeft vandaag 120 miljoen keer de rekenkracht van de Apollo-geleidingscomputer”, zegt Lamprecht. De reden hiervoor zijn prestaties in onderzoek en ontwikkeling: “Alleen als je de natuur begrijpt, kun je deze kennis gebruiken om onze kwaliteit van leven te verbeteren.” De vier winnaars hebben precies dat bereikt.