Destinus versnelt samen met Rheinmetall de ontwikkeling van de RUTA Block 3, een nieuw langeafstandswapensysteem met een bereik van circa 2.000 kilometer. De eerste vliegtesten staan gepland voor 2027.

Met het programma willen beide bedrijven bijdragen aan de opschaling van Europese productiecapaciteit voor precisiewapens voor lange afstand. Volgens Destinus verschuift de focus daarmee van beperkte aantallen hoogwaardige systemen naar grootschalige industriële productie en snelle aanvulling van voorraden tijdens langdurige conflicten.

Productie verdeeld over drie landen

Het RUTA-programma wordt georganiseerd vanuit drie industriële hubs in Europa. In Nederland fungeert Destinus als engineering- en ontwerpautoriteit én als primaire productielocatie van de RUTA-familie. RUTA Block 1 wordt daar inmiddels seriematig geproduceerd.

In Oekraïne ondersteunt Destinus de verdere ontwikkeling en operationele testen van Block 3. Daarnaast moet het land een belangrijke productielocatie worden voor essentiële componenten.

In Duitsland wordt gewerkt aan de oprichting van de joint venture Rheinmetall Destinus Strike Systems. Deze samenwerking moet zorgen voor grootschalige productie, kwalificatie en eindassemblage voor de Bundeswehr en andere Europese klanten. Productie op de Rheinmetall-locatie in Unterlüß staat gepland vanaf 2026-2027.

Nieuwe generatie precisiewapens

RUTA Block 3 moet worden uitgerust met een nieuwe turbojetmotor, de Destinus T220, die momenteel in ontwikkeling is. Het systeem krijgt een oorlogslast in de 250-kilogramklasse en wordt ontworpen voor operaties in zwaar verstoorde of betwiste omgevingen.

Volgens Destinus combineert het systeem autonome navigatie voor GNSS-verstoorde situaties met geavanceerde sensoren en geleidingssystemen. Daarnaast wordt gewerkt met een gestandaardiseerde ISO-containerlancering, waardoor inzet mogelijk wordt vanaf land, maritieme platforms en vaste locaties.

“Europa betreedt een nieuw defensietijdperk waarin niet alleen precisiewapens belangrijk zijn, maar vooral het vermogen om deze op industriële schaal te produceren, aan te vullen en door te ontwikkelen”, zegt Mikhail Kokorich.

Ook Armin Papperger benadrukt het strategische belang van langeafstandswapens voor de Europese defensiecapaciteit. Volgens hem moeten de eerste raketten vanuit Unterlüß nog vóór eind 2026 geleverd kunnen worden.

Gebaseerd op lessen uit Oekraïne

De ontwikkeling van het systeem is mede gebaseerd op operationele ervaringen uit de oorlog in Oekraïne. Destinus benadrukt dat ontwerp, productie en export plaatsvinden onder Europese regie en binnen de geldende nationale en Europese wet- en regelgeving voor defensie-export.

Met de verdere industrialisatie van de RUTA-familie positioneren Destinus en Rheinmetall zich nadrukkelijk binnen de snel groeiende Europese markt voor langeafstandsprecisiewapens.