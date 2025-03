Destinus, een leider op het gebied van lucht- en ruimtevaart en defensietechnologie, heeft belangrijke activa, technologie en personeel overgenomen van het failliete Aerialtronics, een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in multicopter UAV-platforms. Met deze strategische stap breidt Destinus zijn aanwezigheid in Nederland aanzienlijk uit en voegt het AI-gedreven geavanceerde dronecapaciteiten toe aan zijn lucht- en ruimtevaartportfolio.

“Deze overname sluit aan bij het recente defensie-investeringsplan van de Europese Unie ter waarde van 800 miljard euro, zoals uiteengezet in het ReArm Europe initiatief”, zegt Destinus CEO Mikhail Kokorich. “Door de innovatieve UAV-oplossingen van Aerialtronics te integreren met onze bestaande lucht- en ruimtevaarttechnologieën, zijn we klaar om ongeëvenaarde waarde te leveren in meerdere dual-use industrieën en de Europese militaire markt.”

Revolutionaire drone-technologie

Aerialtronics heeft zijn reputatie opgebouwd met de ontwikkeling van end-to-end drone-oplossingen die geavanceerde sensor payloads integreren met AI-gebaseerde detectie- en analysesystemen. Deze geavanceerde platforms zetten ruwe IoT-gegevens om in bruikbare bedrijfsinformatie, waardoor synergieën ontstaan tussen toepassingen vanuit de lucht en dagelijkse bedrijfsactiviteiten. De overname omvat Aerialtronics’ intellectuele eigendomsportfolio, gepatenteerde technologieën en – het allerbelangrijkste – het team van bekwame professionals die nu samen met Destinus de grenzen zullen verleggen van wat mogelijk is in UAV-innovatie. Deze strategische stap versterkt Destinus’ positie als een Europese leider in de volgende generatie lucht- en ruimtevaartoplossingen, waardoor het bedrijf beter in staat is om de groeiende investeringen van de Europese Unie in defensie en veiligheid te ondersteunen. Door de integratie van Aerialtronics’ AI-gedreven UAV-technologie met Destinus’ expertise in lucht- en ruimtevaartsystemen, wil het bedrijf de vooruitgang in dual-use toepassingen versnellen en bijdragen aan de welvaart van de bredere defensie-, veiligheids- en logistieke industrie.

Strategische groei in Nederland

Deze transactie markeert de tweede strategische acquisitie van Destinus in Nederland en versterkt de toewijding van het bedrijf aan de regio als centrum voor de ontwikkeling van ruimtevaarttechnologie. De integratie van de expertise van Aerialtronics zal de capaciteiten van Destinus op het gebied van surveillance, inspectie en beveiligingstoepassingen vergroten en superieure oplossingen leveren aan klanten wereldwijd. “Klantnabijheid blijft een centrale pijler van onze groeistrategie,” voegt de heer Kokorich toe. “Onze uitgebreide Nederlandse aanwezigheid brengt ons dichter bij belangrijke Europese markten, terwijl we gebruik maken van de uitzonderlijke talentenpool in de regio op het gebied van lucht- en ruimtevaarttechniek en AI-ontwikkeling.” De overname werd afgerond na de faillissementsprocedure van Aerialtronics, in volledige overeenstemming met de Nederlandse insolventiewet- en regelgeving. Destinus verwierf de technologische activa en intellectuele eigendommen in plaats van de juridische entiteit zelf, waardoor een soepele overgang en continuïteit van de activiteiten werd gewaarborgd.

Vooruitblik

Destinus verwelkomt het Aerialtronics team en met deze overname zet Destinus een belangrijke stap in het uitbreiden van haar aanwezigheid in Nederland en versterkt Destinus haar toewijding aan innovatie en uitmuntendheid in lucht- en ruimtevaarttechnologie. Door het bundelen van expertise is Destinus klaar om de vooruitgang in UAV-capaciteiten te versnellen en zijn rol in het veranderende defensie- en veiligheidslandschap te versterken. Deze strategische groei sluit aan bij de missie van Destinus om autonome vliegsystemen te ontwerpen en te bouwen voor het gehele snelheidsspectrum – waardoor Destinus beter in staat is om de wereld te beschermen, te verkennen en te verbinden.