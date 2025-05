Het bruto binnenlands product (bbp) van Duitsland is in het eerste kwartaal van 2025 met 0,4% gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat blijkt uit definitieve cijfers van het Statistische Bundesamt (Destatis). De groei werd aangejaagd door een onverwacht sterke opleving van de verwerkende industrie en een robuuste exportprestatie in maart.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024 bleef het bbp vrijwel gelijk (0,0%), maar dit markeert een duidelijke verbetering ten opzichte van de negatieve jaar-op-jaarcijfers van de afgelopen kwartalen.

“De economie verraste positief in maart. Vooral industriële productie en uitvoer presteerden beter dan verwacht,” aldus Destatis-voorzitter Ruth Brand.

Verwerkende industrie herstelt, impuls voor technologiegedreven maakindustrie

De groei in Q1 2025 is de hoogste kwartaalgroei sinds Q3 2022, toen het bbp nog met 0,6% toenam. De Duitse industrie – inclusief machinebouw, elektronica en automotive – lijkt zich voorzichtig te herstellen van de zwakke economische fase in 2023 en het begin van 2024, die gekenmerkt werd door hoge energiekosten, geopolitieke spanningen en vertragende wereldhandel.

Voor Nederlandse bedrijven in de hightech toeleverketens, waaronder semicon, mechatronica, industriële automatisering en advanced materials, biedt het Duitse herstel belangrijke signalen van hernieuwde vraag naar technologie en kapitaalgoederen. Ook de exportpositie richting Duitsland krijgt hierdoor mogelijk een impuls.

Vooruitzicht: broos maar positief

Hoewel de kwartaalgroei een lichtpunt is, blijft de onderliggende situatie kwetsbaar. De investeringsbereidheid in de industrie is nog niet volledig hersteld en de binnenlandse consumptie blijft matig. Toch wijst de opleving in productie en export op een mogelijk keerpunt richting de tweede helft van 2025 – mits geopolitieke en monetaire omstandigheden stabiel blijven.

Kerncijfers bbp Duitsland – Q1 2025

+0,4% kwartaal-op-kwartaal (seizoensgecorrigeerd)

0,0% jaar-op-jaar (prijs- en kalendergecorrigeerd)

Laatste keer vergelijkbare groei: Q3 2022 (+0,6%)

Aanjagers: industriële productie, goederenexport

www.destatis.de