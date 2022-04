Onlangs lanceerde het Amsterdamse designmerk Selé haar webshop. De oprichters, Wes Botman, Coen van de Sandt en Aad Bos focussen zich met hun startup op de slaapkamer-en dan vooral op consumenten uit het hogere segment. Selé is opgericht vanuit de overtuiging dat de nachtrust en slaapkamer meer aandacht verdienen, zowel op gebied van comfort als kwaliteit zonder dat het ten koste gaat van onze planeet. Iets wat in het hedendaagse aanbod helaas vaak ver te zoeken is.

Dat de slaapkamer een prominentere rol verdient, daar zijn de meeste spelers op de markt het wel over eens aangezien hier ⅓ van ons leven wordt doorgebracht. Echter vindt Van de Sandt dat bedrijven, zoals Matt Sleeps en Swiss Sense, hier niet altijd verantwoord op inspelen en de consument verleiden met producten die vaak ten koste gaan van de slaapkwaliteit én de planeet. “Een matras met een leuk kleurtje is namelijk geen garantie voor een comfortabele en gezonde nachtrust”.

Met Selé willen de ondernemers tijdloze producten op de markt brengen, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bio based materialen en lokale productie. Zo wordt het in Brabant geproduceerde bed volledige vervaardigd uit massief hardhout waarbij de bedpoten worden gemaakt van het resthout dat overblijft. Daarnaast heeft Selé ook een nieuw matras ontwikkeld met haar producent uit Noord-Friesland, bestaande uit drie lagen van 100% Vita Talalay: een natuurlijke latex met een unieke open celstructuur wat zorgt voor een optimaal ventilatievermogen en bijdraagt aan een gezonde nachtrust.

Selé werkt uitsluitend samen met gespecialiseerde, lokale productiepartners uit Nederland. “Onze partners hebben ruim 30 jaar ervaring in het vak en delen dezelfde visie als het gaat om kwaliteit en duurzaamheid”, zegt Bos. Alle partijen streven naar een zero waste productie. Zo wordt er voor het bed enkel FSC gecertificeerd hout gebruikt en is het materiaal van het matras ‘Cradle-2-Cradle’ gecertificeerd.

Om de cirkel weer rond te maken, zorgt Selé er voor dat het oude matras weer wordt meegenomen, zodat het gerecycled kan worden en het materiaal weer een nieuwe bestemming vindt.

Alle producten zijn rechtstreeks te bestellen via de webshop van Selé. Van tussenpersonen en traditionele retail is geen sprake. “Zo kunnen we de consument echt laten betalen voor enkel kwaliteit in plaats van voor overbodige verkoopmarges”, zegt Van de Sandt. “Twijfel je om onze producten direct online te bestellen? Dan kun je de producten ook vooraf ervaren door hout samples op te vragen, of langs te komen in de design studio in Amsterdam. Ook gelden er klantvriendelijke voorwaarden, zoals 90 dagen omruilgarantie van het matras.”